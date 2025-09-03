Irene Rosales estalla entre lágrimas por la presión tras su separación:

Irene Rosales ha decidido romper su silencio tras la reciente publicación de unas declaraciones que supuestamente habría realizado sobre su ex marido, Kiko Rivera. La influencer de 34 años, natural de Sevilla, ha utilizado sus redes sociales para aclarar de manera contundente que no ha concedido ninguna entrevista recientemente y que los comentarios que están circulando en varios medios son antiguos y han sido sacados de contexto. «Estoy muy enfadada, esto es totalmente mentira. No he hablado con nadie ni he dado ninguna exclusiva», ha explicado con firmeza, dejando claro que siente rabia e impotencia por cómo se ha presentado la información.

La polémica se ha intensificado desde primera hora de la mañana con la portada de la revista Lecturas, que ha colocado a Irene en el centro de atención. Bajo el titular «Irene Rosales, todas las veces que se sintió humillada en su matrimonio», la publicación recordaba unas declaraciones de la propia Rosales de 2021, en las que aseguraba que nunca perdonaría una infidelidad de Kiko. En la portada, se puede ver a la madre de Ana y Carlota con una expresión seria, vestida de rojo, reforzando la idea de un pasado marcado por dificultades y conflictos personales dentro de su matrimonio. Sin embargo, Irene ha querido dejar claro que estas palabras no corresponden a un comentario reciente, sino a testimonios antiguos que la revista ha vuelto a recuperar aprovechando el momento tras su separación.

Storie de Instagram de Irene Rosales. (Foto: RRSS)

El comunicado de la influencer también ha servido para desmentir rumores que han ido circulando desde que se hizo pública la ruptura tras once años de relación, nueve de ellos como matrimonio, y con dos hijas en común. Algunos medios habían apuntado a terceras personas como motivo de la separación, señalando incluso a su monitor de gimnasio. Rosales ha negado rotundamente estas versiones: «Que se dejen de inventar cosas económicas o personales, porque es totalmente falso. No hay terceras personas implicadas en nuestra separación», ha subrayado, insistiendo en que su decisión es exclusivamente suya y de Kiko, y que ambos buscan mantener una relación cordial por sus hijas.

En relación con la familia de Kiko, Irene también se ha referido a los rumores sobre Isabel Pantoja, afirmando que no tiene nada que comentar sobre la relación de la tonadillera con su hijo. La influencer ha insistido en que su separación se limita a su matrimonio y que el objetivo principal es velar por el bienestar de Ana y Carlota. De hecho, la cordialidad entre ambos padres se ha hecho evidente después de que Kiko se haya dejado ver en la vivienda familiar para pasar tiempo con sus hijas y atender a un repartidor, confirmando que la separación no ha afectado la dinámica familiar cotidiana.

Storie de Instagram de Irene Rosales. (Foto: RRSS)

Por su parte, la revista Lecturas ha recuperado entrevistas y declaraciones de otros tiempos en las que Irene relataba los momentos difíciles de su relación con Kiko, desde sus adicciones hasta los problemas con Hacienda, así como las dificultades económicas y cambios de vivienda que enfrentaron juntos. En esas declaraciones, Rosales explicaba que, a pesar de todos los obstáculos, permaneció a su lado.