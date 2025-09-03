Kiko Rivera explica el motivo por el que ha borrado su pasado en la red: "Es hora de empezar de cero"

En medio del revuelo mediático que ha generado su ruptura con Irene Rosales, Kiko Rivera sorprendía a propios y extraños este miércoles, 3 de septiembre, al eliminar todas sus publicaciones de Instagram. Un gesto que no ha pasado desapercibido y que ha sido interpretado por muchos como un intento de desaparecer ante el ruido mediático y de mostrar sus ganas de cerrar un ciclo y una etapa. Las especulaciones al respecto no se han hecho esperar y, antes de que fueran a más, el DJ ha explicado el motivo que le ha llevado a dejar completamente vacío su perfil de la plataforma mencionada.

«Se vienen muchas sorpresas… y no solo de videojuegos. También estaré más activo por aquí, aunque veáis que he borrado todo. Lo hice porque los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero», comenzaba a explicar, dejando entrever que prefiere quedarse con lo bonito de su matrimonio en su interior.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KikoRivera (@riverakiko)

«He tenido muchos sueños en mi vida. Algunos los he logrado, como la música, y me siento muy orgulloso de todo lo conseguido durante estos 15 años. Pero sigo con ganas y fuerzas para superarme cada día un poquito más», proseguía. Continuaba contando que de pequeño siempre había soñado con ser futbolista y que el tiempo le había brindado la oportunidad de representar a España en el Mundial de Creadores. Sin embargo, finalmente no ha podido ir por «circunstancias de la vida», aunque considera que no es una derrota. «Esto no se acaba aquí. Seguiremos preparándonos más y mejor, y no tengo ninguna duda de que llegará el momento de cumplirlo», señalaba.

Añadía que, a partir de ahora, en esta nueva etapa que acaba de comenzar como soltero, se centrará en su carrera profesional. En seguir haciendo música y en profesionalizar el stream, una forma de crear contenido que descubrió en la pandemia y que «lo cautivó». «Voy a seguir haciendo música para vosotros porque me encanta, voy a seguir entrenando para estar preparado cuando llegue el momento de nuevo para cumplir ese sueño, voy a ser disciplinado con horarios y continuidad en los directos. Y, por supuesto, voy a estar mucho más presente aquí en Instagram», sentenciaba.

Kiko Rivera en un evento en Chipiona. (Foto: Gtres)

Antes de concluir su mensaje, el hijo de la tonadillera señalaba que esperaba que este año «estuviera lleno de alegrías y, sobre todo, de momentos únicos vividos entre él y sus fans». «¿Me acompañas a la aventura?», proponía a todos sus seguidores.

Estas declaraciones del DJ corroboran lo que expresó en un principio cuando se conoció su ruptura con Irene y aseguró que no iba a volver a los malos hábitos que había tenido en un pasado. «Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años… pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie», sentenció.