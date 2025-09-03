El preocupante ‘borrón y cuenta nueva’ de Kiko Rivera: elimina todas sus publicaciones de Instagram

Los últimos movimientos de Kiko Rivera se han situado en el punto de mira tras salir a la luz su ruptura con Irene Rosales. Llevaban juntos más de una década y tenían dos hijas en común, por lo que nada hacía presagiar que su historia de amor fuera a acabarse de esta manera. Sin embargo, así ha sido y, ante el gran revuelo mediático que ha generado la noticia, el DJ ha tomado una drástica decisión: borrar todas sus publicaciones e historias destacadas de su perfil oficial de Instagram.

En un principio, el hijo de la tonadillera no optó por el silencio, y el universo 2.0 se pareció convertirse en una vía de escape para él. De hecho, compartió varios textos con sus seguidores en los que se sinceraba sobre el fin de su matrimonio, asegurando que fue una decisión difícil de tomar, aunque reconocía que siempre mantendrá «un lazo familiar» con Irene por el amor que ambos sienten hacia sus hijos.

Instagram de Kiko Rivera. (Foto: RRSS)

Por otro lado, también aclaró que, aunque muchas personas de su entorno tenían miedo de que volviera a los malos hábitos de su pasado, él tenía claro que era algo que no ocurriría. «Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años… pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie», sentenciaba.

Ahora, estas palabras están todas eliminadas de la red, algo que podría ser interpretado como un intento de borrón y cuenta nueva por su parte, así como también podía dejar entrever que posee una clara necesidad de querer cerrar un ciclo y una etapa y empezar uno nuevo, olvidándose de todo su pasado y lo que ha conllevado. Sin olvidarnos de que existe la posibilidad de que el ruido mediático le haya sobrepasado y prefiera desaparecer por un tiempo. Algo que corroboraría una de las primeras declaraciones que ofreció al salir a la luz el fin de su matrimonio, donde comentó que «no iba a sacar partido económico de la situación ni iba a acudir a la televisión para hablar de su vida privada», tal y como ha hecho en otras ocasiones.

Kiko Rivera en la Feria de Abril de Sevilla. (Foto: Gtres)

Esta desaparición de la red llega el mismo día que la revista Diez Minutos ha publicado unas fotografías en las que aparece Kiko Rivera junto a sus dos hijas disfrutando de un fin de semana en Huelva. Una escena que deja entrever que lo único que necesita para superar este bache y volver a restablecer su vida (con una nueva realidad completamente distinta) es refugiarse en las dos pequeñas. Por ahora, cabe destacar que Irene continúa manteniendo sus redes exactamente igual que antes, sin haber realizado ningún cambio.