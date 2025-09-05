«Se me cae la casa encima, no estoy bien». Con esta declaración tan sincera, Kiko Rivera se abrió a sus seguidores en un directo realizado en su canal de Twitch la noche del jueves 4 de septiembre, mostrando sin filtros la difícil situación personal que atraviesa tras su separación de Irene Rosales. El DJ, hijo de Isabel Pantoja, abandonó hace poco más de una semana el domicilio familiar en el que vivía con su ex mujer y sus hijas, buscando un espacio donde poder ordenar sus pensamientos y mantener la mente ocupada frente al dolor que le produce esta ruptura. Durante la transmisión, explicó que necesita «tener la cabeza despejada» y mantenerse entretenido, en un intento por sobrellevar la sensación de vacío y soledad que lo acompaña en estos días complicados.

Aunque Kiko ha pasado gran parte del tiempo con sus hijas, Carlota y Ana, fruto de su relación con Irene, confesó que hay momentos en los que se siente desbordado. «Se me cae la casa encima» cuando reina el silencio y las horas parecen eternas, reveló. La separación y la necesidad de adaptarse a una nueva rutina sin la compañía constante de su familia lo han hecho vulnerable, y por ello pidió disculpas a sus seguidores por no estar «al 100%». Aseguró que todo requiere su tiempo y que él mismo necesita adaptarse poco a poco a esta nueva etapa de su vida. «Pero necesito empezar a hacer mi vida y entretenerme en estos momentos de soledad», añadió, dejando claro que, pese a la tristeza, busca mantener un equilibrio entre su bienestar emocional y su vida pública.

Consciente de que se enfrenta a un año «duro y complicado», Kiko Rivera también habló de los planes inmediatos con su familia. Este fin de semana tiene previsto pasar tiempo con sus hijas, y se sumará también Fran, su hijo mayor fruto de su relación con Jessica Bueno, quien actualmente se encuentra en Supervivientes All Stars. La presencia de sus hijos, según él mismo confesó, es un soporte fundamental: les dedica tiempo, juegos y actividades cotidianas que le permiten reencontrarse con la normalidad y sentir que, a pesar de la tristeza, la vida sigue.

El hijo de Isabel Pantoja también compartió con sus seguidores en redes sociales la emoción que siente cuando sus hijas se van. Publicó una fotografía junto a Carlota y Ana, y en el pie de foto expresó: «Cuando se marchan estos dos bichitos es cuando llega ese silencio aterrador. Ese silencio que uno tiene que acostumbrarse». Sus palabras reflejan cómo la ausencia de sus hijas convierte el hogar en un espacio difícil de sobrellevar, un recordatorio constante de la nueva realidad que enfrenta tras la separación. Reconoció que «nadie dijo que fuera fácil» y que su vida está atravesando un momento complejo, pero aseguró que necesita tiempo para recomponerse y adaptarse a esta situación.

Además de hablar de su vida personal, Kiko Rivera mostró determinación para avanzar en su carrera profesional. Ha decidido borrar todo el contenido de sus redes sociales vinculado a su pasado, explicando que los recuerdos importantes ya están dentro de él y que ha llegado el momento de empezar de cero. Sin embargo, prometió mantenerse activo, continuar con su música y sorprender a sus seguidores con nuevos proyectos, no solo relacionados con videojuegos, sino también con su actividad en redes y otras facetas creativas.

En medio de este proceso de reconstrucción, el DJ ha compartido momentos cotidianos con sus hijas, como una reciente noche en la que hicieron pizzas caseras juntos. «Mis hijas me dan la nota. Dicen que los niños nunca mienten», comentó, evidenciando cómo estos pequeños instantes de complicidad y alegría son su refugio emocional. Entre la soledad, el silencio y las horas difíciles, Kiko Rivera busca rehacer su vida, apoyado en la familia, en sus pasiones y en la cercanía de sus seguidores, con la intención de convertir esta etapa de incertidumbre en una oportunidad para empezar de nuevo y fortalecerse frente a los retos que le esperan.