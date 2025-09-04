Kiko Rivera ha publicado su primera misión como padre soltero. Hace unos días que trascendió a los medios la separación del hijo de Isabel Pantoja e Irene Rosales tras más de una década juntos. Esta decisión, que ha sido consensuada por ambas partes -según han contado sus protagonistas-, no solo supone una separación de la ya ex pareja, sino un nuevo panorama familiar. Fruto de su historia de amor, el Dj y la que fuera colaboradora televisiva, llegaron al mundo Ana y Carlota, sus hijas en común, que han pasado las últimas horas junto a su padre.

El primer plan de Kiko Rivera con sus hijas como padre soltero

La separación de Kiko e Irene ha causado un gran revuelo mediático. Desde que se conociera la noticia, son muchas las informaciones que han salido entorno a la ya ex pareja, como las razones de su ruptura o la existencia de terceras personas que han podido interferir en su matrimonio. Aunque ambos han negado la mayor y han hecho varios comunicados en sus respectivas redes en los últimos días, lo cierto es que aún existen incógnitas sobre lo que ha ocurrido o su futuro como padres solteros.

Una de las mayores preocupaciones para Kiko, y así lo reconoció en su perfil social, era buscar un nuevo hogar -ya que ha sido él quien ha abandonado el domicilio conyugal-. En las últimas horas, el hermano de Fran y Cayetano Rivera ha reaparecido desde, parece, su nueva casa. Un refugio en donde está pasando esta tempestad mediática. Sin embargo, en todo este revuelo, no está solo.

Kiko Rivera comparte en redes su primer plan como padre soltero. (FOTO: REDES SOCIALES)

El pasado 3 de septiembre, el primogénito de Pantoja invitó a sus hijas en común con Irene -ya que tiene un vástago fruto de su relación con Jessica Bueno-, a degustar lo que parece su plato estrella: una pizza casera. «Pizza casera piden las señoritas. Y, su padre, pues se convierte en el maestro pizzero», ha escrito. Además de compartir esta sencilla receta y los ingredientes que ha empleado para este plato de comida rápida, el Dj -fiel a su sentido del humor-, ha querido conocer la puntuación de las pequeñas de la casa sobre su propuesta culinaria. «Mañana subo vídeo de cómo ha quedado la pizza y de la nota que me han puesto Ana y Carlota», ha dicho Rivera. De esta manera, el cantante ha dado a entender que, sino es la primera vez, es de las primeras veces que cocina para las menores -al menos, una pizza-.

Una nueva etapa para Kiko

Kiko Rivera afronta un futuro incierto y así lo ha hecho saber en el universo 2.0. Desde que saliera publicada la noticia de su separación, el primo de Anabel Pantoja ha hecho varios movimientos que han generado un desconcierto entre sus seguidores.

En las últimas horas, el Dj decidió borrar su pasado en su perfil social. Sin embargo, minutos después de esta ‘desaparición’, dio un paso al frente para explicar la razón de esta nueva era virtual: «Se vienen muchas sorpresas… y no solo de videojuegos. También estaré más activo por aquí, aunque veáis que he borrado todo. Lo hice porque los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero».