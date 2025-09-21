Sánchez da por amortizada a Yolanda Díaz y busca un «mirlo blanco» que lidere Sumar

El líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue confiando en la posibilidad de futuros pactos por la izquierda que le permitan lograr una mayoría de bloqueo a un hipotético gobierno PP-Vox, pero para ello necesita un nuevo liderazgo a su izquierda, en el espacio que ocupa Sumar, puesto que, según fuentes socialistas, considera ya «amortizada» a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Mientras la vicepresidenta no deja de proclamar que ha ganado «la batalla en la calle», tras la derrota parlamentaria de la Ley de reducción de la jornada laboral, los socialistas creen que ha perdido pie en el liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE y que, de no encontrar un relevo que se convierta en motor de Sumar o de cualquier nuevo movimiento del estilo de esta formación, no habrá ninguna esperanza de «bloquear» un gobierno del PP y Vox.

Sánchez, que empezó a gobernar en coalición con Pablo Iglesias y Podemos, y después se valió del acuerdo con Sumar, liderado ya por Yolanda Díaz, y los apoyos externos de los grupos de izquierdas, nacionalistas e independentistas que facilitaron su investidura, busca un nuevo «mirlo blanco», capaz de ilusionar y liderar a una izquierda que ha perdido frescura y, según la mayoría de encuestas y sondeos, muchos apoyos electorales.

Varios de los socialistas consultados son pesimistas, aunque confían en Sánchez y en su «habilidad» para reponerse una y otra vez. Con todo, admiten que con una izquierda que «hace aguas» como Sumar no va a ser posible alcanzar los votos necesarios para, llegadas las elecciones generales, poder reeditar otro Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

Yolanda Díaz amortizada

De hecho, la lectura que hacen sobre la ausencia de Sánchez en el Pleno del Congreso, durante la votación de la reducción de la jornada laboral, pero dejándose ver al mismo tiempo, a su llegada a una sala de cine acompañado de su esposa, Begoña Gómez, para asistir al estreno de la última película de Alejandro Amenábar, El cautivo es prácticamente unánime entre la parroquia socialista: «Yolanda ya está amortizada».

Desde el PSOE tampoco conceden demasiada importancia a la «vía Rufián», no tanto a la idea del diputado de ERC, sobre la necesidad de conformar una lista plurinacional que una a fuerzas soberanistas, federalistas e independentistas, que prácticamente lo mismo que piensan el líder del PSOE y su entorno, sino a la figura de Gabriel Rufián, a quien, por ahora, no ven tirando de ese carro, aunque sí formando parte del mismo.

Sánchez, según los suyos, ha empezado la búsqueda de su posible futuro báculo, ante unos eventuales comicios. No parece, sin embargo, que tenga mucha prisa por convocarlos, puesto que los números no le dan y las encuestas sonríen a PP y Vox. Pero el presidente del Gobierno ya ha puesto en marcha la búsqueda de un líder al que aupar tras dar por finiquitado el periodo de gracia de la lideresa de Sumar.