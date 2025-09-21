Así fue la salida del GP de Azerbaiyán: Sainz aguanta la segunda posición y accidente de Piastri

No era el día ni el fin de semana del líder del Mundial de Fórmula 1 2025. Oscar Piastri, que salía desde un impropio noveno puesto, se estrelló en la salida de la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán y abandonó a la primera de cambio. Oportunidad de oro para su compañero Lando Norris que puede pegar un buen recorte en la pelea por el título. Eso sí, partía octavo. Carlos Sainz aguantó la segunda posición por detrás de Max Verstappen y Fernando Alonso mantuvo el undécimo tras correr en paralelo con Lewis Hamilton.

Piastri se quedó clavado en la salida, le pasaron la gran mayoría de pilotos y perdió el control del McLaren hasta irse contra los muros. Alonso, un día más, fue el más rápido en reaccionar y gracias a eso llegó a la bandera amarilla con el Aston Martin cerca de los puntos. Sainz, a 51 vueltas de conseguir su primer podio de la temporada con Williams, lo vio más próximo al correr detrás del coche de seguridad unas cuantas.

¡TERREMOTO ABSOLUTO EN EL MUNDIAL! ¡PIASTRI SE VA CONTRA EL MURO Y ESTÁ FUERA DE COMBATE! 😱😱😱#AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/rN0WjtIb76 — DAZN España (@DAZN_ES) September 21, 2025

Sainz consiguió su mejor resultado del año en clasificación e incluso se llegó a ilusionar con la pole durante toda la Q3, con más suspense generado si cabe por las dos banderas rojas tras los accidentes de Charles Leclerc y Piastri. El madrileño partía por detrás de Verstappen, que le arrebató el primer puesto sobre la bocina con una vuelta cuatro décimas más rápida al final de la sesión, y por delante de Liam Lawson, con quien protagonizó el polémico choque en Zandvoort que le llevó a ‘juicio’ con la FIA.

Sobre lograr el podio, el piloto español dijo antes de la carrera que «soñar es gratis». «Lo he soñado hasta yo esta noche. Soñar hay que soñar, luego otra cosa es la realidad y una vez la realidad te coge en carrera habrá que ajustar expectativas en relación al ritmo de carrera que tengo para coger el mayor número de puntos posibles y si es un sexto es un sexto. Ahora mismo las simulaciones nos dan sextos, pero si lo puedo hacer mejor y mantener algún Ferrari, Mercedes o McLaren atrás lo intentaré», añadió.

Sainz sostiene el 2º y Alonso apaga alarmas

Quien ni siquiera tomó la salida fue Hadjar por un problema hidráulico en el Racing Bulls. Alonso dio el susto con reparaciones en el garaje de Aston Martin hasta el último momento, pero finalmente aclaró a DAZN que tan sólo era un inconveniente con la radio. «Era más un problema en los auriculares, que no escuchaba por un oído», explicó el asturiano, que se perdió el himno de Azerbaiyán.