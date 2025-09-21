Los policías destinados en la comisaria de La Moncloa denuncian las condiciones precarias en las que trabajan. Los agentes denuncian que el déficit de personal, fruto de que nadie quiere ir a trabajar a la Comisaría Especial de la Presidencia del Gobierno del Palacio de La Moncloa, ha provocado que los descansos se hayan visto radicalmente reducidos.

«Tras largas jornadas, a veces nos dejan descansar un cuarto de hora, pero la mayoría de las veces esos descansos son inexistentes», denuncian los agentes. «Según el puesto, hay agentes que deben permanecer de pie y a la intemperie durante el transcurso íntegro de la jornada y expuestos a temperaturas extremas, tanto durante las heladas en invierno como durante las olas de calor en verano», añaden.

«A pesar de las numerosas quejas surgidas entre el personal, no se ha obtenido respuesta alguna por parte de la dirección más que para recrudecer las citadas condiciones y aumentar las demandas», denuncia a OKDIARIO uno de los trabajadores en Moncloa.

La escasez de efectivos ha provocado también que la jornada laboral exceda en múltiples ocasiones su duración de 37,5 horas semanales previstas por ley, imposibilitando el cumplimiento de cualquier solicitud de conciliación familiar por parte de los agentes.

Según el testimonio de estos policías, la jefatura y altos mandos han impuesto una «política del miedo» que en ocasiones ha conllevado la aplicación de sanciones disciplinarias de «naturaleza totalmente desmedida».

«Hechos insignificantes, como consultar el teléfono móvil durante el transcurso del servicio por motivos laborales, han servido como excusa para dictar suspensiones de empleo y sueldo superiores al mes de duración», relatan.

«Algunas de estas sanciones, además, han venido acompañadas por la remoción deliberada de puestos previamente otorgados que han pasado automáticamente a ocuparse por otros agentes recién llegados y con mejores condiciones dentro del departamento», añaden.

Por otro lado, el nivel de exigencia en cuanto al tratamiento con los superiores, más allá del debido respeto mutuo, ha alcanzado «un límite de tiranía tal» que los policías de este departamento se han vuelto «temerosos» de las posibles consecuencias de no ofrecer el trato «exageradamente adulador» (y no correspondido) que se espera.

«El nivel de nepotismo existente en este lugar ha propiciado la instauración de una red de amiguismos contraria a los principios de objetividad, igualdad, mérito, capacidad y antigüedad enunciados por ley en relación a las expectativas de progreso profesional de los funcionarios», censuran los agentes de la Moncloa.

Advierten de que hay un «sistema totalmente corrompido» de procesos de selección de personal de las escoltas, en los que los nombres de los seleccionados son consabidos incluso con anterioridad a la realización de las entrevistas.

Por último, los policías han denunciado también la falta de modales de los entrevistadores, (todo ellos mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) durante las entrevistas para la selección de personal. También su «indisimulado gusto por humillar». «Mientras nos hacen las entrevistas, ellos hablan por teléfono, se ríen entre ellos o visualizan videos mientras respondemos a las preguntas formuladas.» «Estamos hartos del trato absolutamente degradante y despótico que se dispensa en este lugar», han dicho los oficiales.

Otras quejas

No es la primera vez que los agentes de la Comisaría Especial de la Presidencia del Gobierno del Palacio de La Moncloa denuncian estas condiciones. Tal y como ya publicó OKDIARIO el pasado mes de noviembre, los agentes denunciaron que la falta de efectivos en esta comisaría estaba provocando que los policías no pudieran disfrutar de sus días de vacaciones a los que tienen derecho por ley, ni cogerse días libres de asuntos propios en viernes o lunes para juntar un fin de semana largo.

También criticaron el engaño al que se ven sometidos cuando hacen el curso de acceso para este destino. «En el curso de dos semanas te prometen que serás escolta, pero la realidad es otra, te esperan tres o cuatro años de secuestro en esta comisaría», añadieron.

Los afectados también denunciaron entonces las condiciones en las que se encontraba la garita de seguridad de acceso a La Moncloa. El suelo se hundía y el espacio no cumplía con las condiciones de seguridad adecuadas, tanto de sanidad como de riesgo.

Además, también denunciaron que en esa garita de seguridad trabaja únicamente un agente prestando servicio cuando, por ley, debería haber dos personas. «Por seguridad, tenemos que trabajar en pareja, pero aquí nos dejan solos todo el día y el compañero más cercano está a unos 300 metros de distancia. Si nos pasa algo, estamos vendidos».

Los policías han presentado numerosos escritos a prevención de riesgos laborales, pero nunca han recibido respuesta por parte de La Moncloa.