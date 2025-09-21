Carrera F1 GP Azerbaiyán en directo hoy: última hora de Alonso y Sainz de la carrera de Fórmula 1 en Bakú en vivo gratis
Sigue en directo el minuto a minuto de este GP de Azerbaiyán de F1 con los comentarios vuelta a vuelta y adelantamientos de la carrera
Así queda la clasificación y parrilla de salida para la carrera del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1
Dónde ver el GP de Azerbaiyán de F1 en directo por TV en vivo: todos los horarios de la carrera del Mundial 2025 en TV online gratis
El Gran Premio de Azerbaiyán es la cita número 17 del calendario de este Mundial de Fórmula 1 2025. La carrera se disputa en el espectacular circuito callejero de Bakú y llega cargado de emoción con la clasificación en un puño, con los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris jugándoselo todo. Con el campeonato entrando en su recta final, los pilotos apuran sus opciones en cada sesión para sumar puntos decisivos, incluso un Max Verstappen que fue el vencedor en el GP de Monza. Sigue en directo GP de Azerbaiyán de F1 en OKDIARIO.
El GP de Azerbaiyán de Fórmula 1, en directo
Horario y dónde ver el GP de Azerbaiyán 2025 de Fórmula 1
El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de Fórmula 1 tiene lugar domingo 21 de septiembre desde las 13:00 horas (12:00 en Canarias) en Bakú, una carrera con 51 vueltas a un trazado urbano caracterizado por su velocidad y rigor técnico.
¿Cómo va el Mundial de Fórmula 1?
Tras la victoria de Max Verstappen en Monza en el último GP, la clasificación llega muy apretada:
- 1º – Oscar Piastri lidera con 324 puntos
- 2º – Lando Norris es segundo con 293
- 3º – Max Verstappen (Red Bull), tercero con 230
- […]
- 12º – Fernando Alonso, 30 puntos
- […]
- 18º – Carlos Sainz, 16 puntos
Dónde ver el GP de Azerbaiyán en directo
En España, DAZN F1 tiene los derechos exclusivos de todo el Mundial 2025, incluyendo libres, clasificación, carrera al sprint y Gran Premio. Podrás verlo en televisión a través del canal DAZN F1 y en streaming en directo desde la app de DAZN, disponible para móviles, tablets, smart TVs y también vía web para ordenadores
Dónde escucharlo por radio
Si no puedes seguirlo en televisión u online, emisoras como Cope, Onda Cero, RNE, Radio Marca o Cadena SER ofrecerán conexiones con Bakú para contar la emoción del GP de Azerbaiyán en directo.
¿Cómo es el circuito del GP de Azerbaiyán?
- Ubicación: Bakú, Azerbaiyán
- Longitud: 6,003 km
- Vueltas: 51
- Curvas: 20
- Zonas DRS: 2
- Primera edición: 2016
- Vuelta rápida: Charles Leclerc (Ferrari) – 1:43.009 (2019)
El circuito callejero de Bakú combina largas rectas y curvas cerradas entre edificios históricos, convirtiéndose en uno de los trazados urbanos más espectaculares del calendario de F1.
Vuelta 21/51
Evita el undercut Lawson
Entró Lawson contrarrestando la parada de Antonelli y sale por delante de su rival. Russell, ahora tercero, sí estaría ganando la posición a Lawson.
Vuelta 19/51
Entra Antonelli
Parada rápida de Antonelli que busca reacción de Lawson. Preparan el undercut.
Vuelta 18/51
Contacto entre Albon y Colapinto
Se tocan Albon y Colapinto que lleva al segundo contra el muro. Parece error claro del primero. No tuvo que entrar el Safety Car.
Vuelta 17/51
Norris no puede salir de su ‘cárcel’
Con la salida de pista de Piastri, Lando Norris tiene una oportunidad de oro pero no puede salir de su particular cárcel, entre los Ferraris de Leclerc y Hamilton.
Vuelta 13/51
Ritmo tranquilo de carrera
Sin grandes cambios en este momento de carrera. Pocos riesgos y pocos errores que dejan escaso margen para la sorpresa en este circuito.
Vuelta 10/51
Russell gana posición
Mucho más rápido el monoplaza de Russell, que pasa como un avión Tsunoda, que cae a la sexta plaza.
Vuelta 8/51
Hadjar con problemas
Ha tenido problemas Hadjar, que ha ido perdiendo posiciones, adelantado pro varios pilotos. Fernando Alonso perdió la posición con Bortoleto.
Vuelta 6/51
Sin cambios arriba
Verstappen, Sainz y Lawson salían en posición de podio y continúan ahí tras unas primeras vueltas con muchos nervios y algunos cambios.
Vuelta 5/51
Fin del Safety Car y vuelve el show
Se reanuda la carrera y vuelve la acción.
Vuelta 4/51
Última vuelta con Safety Car
Están ya terminando de arreglar el destrozo provocado por Piastri, cerca de marcharse el Safety Car.
Vuelta 2/51
Safety Car en pista
El trompazo de Piastri obliga a entrar en pista el Safety Car. Van a tardar un par de vueltas para retirar el monoplaza del líder del campeonato.
Vuelta 1/51
¡Piastri contra el muro!
¡Oscar Piastri se va contra el muro! Terrible maniobra del piloto y no puede evitar irse por fuera y perder el control. El líder del campeonato fuera en la primera vuelta.
Vuelta 1/51
¡Comienza el GP de Azerbaiyán!
¡Semáforo en verde en Bakú! Comienza el Gran Premio de Azerbaiyán.
¿Cómo está la clasificación del Mundial de F1?
Puntos claves hoy en Bakú de cara a la clasificación por pilotos.
- Oscar Piastri – 324 puntos
- Lando Norris – 293 puntos
- Max Verstappen – 230 puntos
- George Russell – 194 puntos
- Charles Leclerc – 163 puntos
- Lewis Hamilton – 117 puntos
- Alex Albon – 70 puntos
- Kimi Antonelli – 66 puntos
- Isack Hadjar – 38 puntos
- Nico Hulkenberg – 37 puntos
La carrera, en 10 minutos
El Gran Premio de Azerbaiyán comienza en apenas diez minutos. Todo listo en el paddock.
La cara de concentración de Carlos Sainz
El objetivo de Carlos Sainz es aguantar el mayor tiempo posible su meritoria segunda posición en la parrilla de salida. Plena concentración del español.
JV giving Carlos some final instructions
Ocon saldrá último
Informa la competición que Esteban Ocon saldrá desde el fondo de la parrilla. Salía 18º.
Bakú no entiende de favoritos
Más allá de la inusual parrilla de salida de este GP de Azerbaiyán, solamente hace falta ver los seis ganadores diferentes en las últimas siete ediciones para corroborarlo: Daniel Ricciardo (2017), Lewis Hamilton (2018), Valtteri Bottas (2019), Sergio Pérez (2021 y 2023), Max Verstappen (2022), Oscar Piastri (2024)
¿Cómo sale la parrilla de salida?
Así salen los pilotos en Bakú.
¿Cómo es el circuito del GP de Azerbaiyán?
- Ubicación: Bakú, Azerbaiyán
- Longitud: 6,003 km
- Vueltas: 51
- Curvas: 20
- Zonas DRS: 2
- Primera edición: 2016
- Vuelta rápida: Charles Leclerc (Ferrari) – 1:43.009 (2019)
El circuito callejero de Bakú combina largas rectas y curvas cerradas entre edificios históricos, convirtiéndose en uno de los trazados urbanos más espectaculares del calendario de F1.
Horario y dónde ver el GP de Azerbaiyán 2025 de Fórmula 1
El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de Fórmula 1 está fijado para hoy domingo 21 de septiembre desde las 13:00 horas (12:00 en Canarias), en apenas 40 minutos.
«Hay que esperar lo inesperado»
Fernando Alonso al aparato: «Ha sido un fin de semana complicado en cuanto a ritmo. Estar al borde de los puntos está bien. Hay que esperar lo inesperado».
El español, en declaraciones para DAZN, deja claro el objetivo: «Digamos que no tenemos nada que perder. No estamos luchando por el campeonato por lo que podemos arriesgar un poco más y esperar que dé sus créditos»
Verstappen vuelve a rugir
Parece que en Red Bull están dando con la tecla para despertar. Max Verstappen marcó su segunda pole consecutiva en Bakú y aspira a volver a lograr el triunfo en este GP como lo hizo en el anterior, en Monza.
Sainz y el sueño
«No cabe duda que McLaren mañana irá más de medio segundo por vuelta más rápido, y a final de carrera deberían estar delante mío», explicaba Carlos Sainz sobre su segunda puesto en la parrilla de salida, con opciones de todo: «Con todos los demás habrá que intentárselo poner lo más difícil posible, e intentar luchar por un ‘top 5’, y yo creo que el pódium es soñar…».
¡Buenas tardes!
¡Buenas tardes y bienvenidos al Gran Premio de Azerbaiyán! Estamos en Bakú listos para narrarte todo lo que acontecerá en esta decimoséptima carrera del calendario del Mundial de Fórmula 1 2025.
Max Verstappen saldrá en el primer escalón de la parrilla tras marcar el mejor tiempo este sábado. Le sigue Carlos Sainz, que hizo un grandísimo tiempo con su Williams. Lawson, Antonelli, Russell, Tsunoda, Norris, Hadjar, Piastri y Leclerc completan las diez primeras posiciones de la sorpresiva parrilla de salida de este GP de Azerbaiyán de Fórmula 1.
Vuelta 24/51
Sainz mantiene su lugar
Carlos Sainz está manteniendo bien su posición, con Russell a buena distancia y con Max Verstappen en cabeza, bien alejado.