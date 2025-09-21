Carrera F1 GP Azerbaiyán en directo hoy: última hora de Alonso y Sainz de la carrera de Fórmula 1 en Bakú en vivo gratis

El Gran Premio de Azerbaiyán es la cita número 17 del calendario de este Mundial de Fórmula 1 2025. La carrera se disputa en el espectacular circuito callejero de Bakú y llega cargado de emoción con la clasificación en un puño, con los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris jugándoselo todo. Con el campeonato entrando en su recta final, los pilotos apuran sus opciones en cada sesión para sumar puntos decisivos, incluso un Max Verstappen que fue el vencedor en el GP de Monza. Sigue en directo GP de Azerbaiyán de F1 en OKDIARIO.

El GP de Azerbaiyán de Fórmula 1, en directo

Horario y dónde ver el GP de Azerbaiyán 2025 de Fórmula 1

El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de Fórmula 1 tiene lugar domingo 21 de septiembre desde las 13:00 horas (12:00 en Canarias) en Bakú, una carrera con 51 vueltas a un trazado urbano caracterizado por su velocidad y rigor técnico.

¿Cómo va el Mundial de Fórmula 1?

Tras la victoria de Max Verstappen en Monza en el último GP, la clasificación llega muy apretada:

1º – Oscar Piastri lidera con 324 puntos

lidera con 324 puntos 2º – Lando Norris es segundo con 293

es segundo con 293 3º – Max Verstappen (Red Bull), tercero con 230

(Red Bull), tercero con 230 […]

12º – Fernando Alonso , 30 puntos

, 30 puntos […]

18º – Carlos Sainz, 16 puntos

Dónde ver el GP de Azerbaiyán en directo

En España, DAZN F1 tiene los derechos exclusivos de todo el Mundial 2025, incluyendo libres, clasificación, carrera al sprint y Gran Premio. Podrás verlo en televisión a través del canal DAZN F1 y en streaming en directo desde la app de DAZN, disponible para móviles, tablets, smart TVs y también vía web para ordenadores

Dónde escucharlo por radio

Si no puedes seguirlo en televisión u online, emisoras como Cope, Onda Cero, RNE, Radio Marca o Cadena SER ofrecerán conexiones con Bakú para contar la emoción del GP de Azerbaiyán en directo.

¿Cómo es el circuito del GP de Azerbaiyán?

Ubicación: Bakú, Azerbaiyán

Longitud: 6,003 km

Vueltas: 51

Curvas: 20

Zonas DRS: 2

Primera edición: 2016

Vuelta rápida: Charles Leclerc (Ferrari) – 1:43.009 (2019)

El circuito callejero de Bakú combina largas rectas y curvas cerradas entre edificios históricos, convirtiéndose en uno de los trazados urbanos más espectaculares del calendario de F1.