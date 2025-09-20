Así queda la clasificación y parrilla de salida para la carrera del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Carlos Sainz estuvo a punto de dar la gran sorpresa en la sesión de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, pero el madrileño se tendrá que conformar con la segunda posición de la parrilla de salida. Lo impidió, como no, Max Verstappen. A última hora, cerrando la sesión firmando sus parciales de verde y morado para sacar de la pole más accidentada de la historia al Williams.

El madrileño venía rodando bien y se metió sin excesivos problemas entre los 10 mejores. No era fácil, puesto que hubo un total de seis accidentes, entre ellos los del líder del Mundial, Oscar Piastri, y del poleman de Bakú, Charles Leclerc, que no pudo pelear por su quinta pole seguida en las calles de la capital azerbaiyana al estrellarse de morros contra las vallas.

Verstappen, por tanto, saldrá en primera posición, mientras que Sainz le acompañará en primera línea, desde la segunda plaza. Por detrás, más sorpresas. Liam Lawson y Andrea Kimi Antonelli aparecen en segunda línea, por delante de George Russell y Yuki Tsunoda. En cuarta línea, muy atrás, aparece Lando Norris, desde la séptima plaza, sólo mejorando a Hadjar, puesto que Piastri y Leclerc no firmaron tiempos debido a sus accidentes.

Por su parte, Fernando Alonso estuvo a punto de lograr algo que parecía un imposible antes de la clasificación y que, finalmente, lo fue. Tenía asegurada su presencia en la Q3, hasta que el otro Red Bull, el de Tsunoda, le relegó a la undécima posición y le dejaba a las puertas del top-10.

Clasificación y parrilla de salida del GP de Azerbaiyán