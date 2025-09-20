Carlos Sainz: «Voy a hacer todo lo posible para dar a Williams el primer podio»

Carlos Sainz acarició la pole este sábado en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, pero pese al ‘robo’ de Max Verstappen in extremis tendrá la oportunidad en la carrera del domingo (13:00 horas) conseguir el primer podio de Williams en cuatro años al salir desde la segunda posición. El piloto español se vio en el primer puesto tras los accidentes de Charles Leclerc y Oscar Piastri cuando había cerrado una gran vuelta, pero el tetracampeón del mundo emergió en el último suspiro para rebañársela por cuatro décimas.

El objetivo es claro, subirse al podio en el circuito de Bakú: «Apuntar al podio, voy a hacer todo lo posible para otorgar a Williams ese primer podio si es posible». Esto supondría un impulso enorme de moral en su Mundial de Fórmula 1 más aciago en este 2025.

«Gracias a todos por los aplausos. Muy contento, hemos hecho muy buenas vueltas. Estábamos en ese momento en el que los coches top no nos han sacado cuatro o cinco décimas. Sólo Max, no me sorprende. Hemos batido a los demás, segundos, grandes noticias», afirmó.

«He estado haciendo buenas vueltas este año en clasificación. No ha sido mi debilidad ni mis problemas. Hemos demostrado que el ritmo está ahí. En las carreras no ha ido como queríamos, pero llegarán las buenas carreras y no estoy preocupado», añadió Sainz a pie de pista tras firmar el segundo puesto.