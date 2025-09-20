Clasificación de F1 GP Azerbaiyán, en directo: resultado de Sainz y Alonso en la carrera de Fórmula 1 hoy online en vivo
El Mundial de Fórmula 1 encara ya su recta final con el decimoséptimo gran premio del curso. Bakú entra en escena y lo hace con su circuito urbano, rápido y estrecho que será trascendental para definir campeonato. El GP de Azerbaiyán de F1 se presenta como clave para la lucha por el título, con Oscar Piastri al frente, por delante de su compañero Lando Norris. Max Verstappen quiere intentar recortar diferencias en la clasificación, aunque no lo tendrá nada sencillo. Por lo pronto, la clasificación se disputa este sábado a partir de las 14:00 horas peninsulares y en OKDIARIO te contamos mediante este directo todo lo que suceda en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, con el colofón de saber cómo quedará configurada la parrilla de salida.
El Mundial de pilotos va perfilándose ya y, cuando todavía faltan ocho grandes premios –contando con este–, la lucha parece que será ante los dos McLaren. Piastri lidera, por delante de Norris, al que saca 31 puntos. Muy alejado llega Verstappen, el tercero en discordia, que está 94 puntos por detrás del líder. En lo que se refiere a los españoles, no están pasando un curso sencillo ni Sainz ni Alonso, que buscarán una sorpresa en este circuito, donde la clasificación cobra una gran importancia.
Así va la clasificación de F1 del GP de Azerbaiyán en directo
Sigue en directo todo lo que ocurra en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 2025 desde el circuito callejero de Bakú. Consulta la clasificación, las posiciones de los pilotos, adelantamientos, estrategias y la actuación de Fernando Alonso y Carlos Sainz en tiempo real, con toda la emoción online y en vivo directo minuto a minuto.
¡Tsunoda deja fuera a Alonso!
Se cae de la Q3 Fernando Alonso por los pelos. Yuki Tsunoda acaba décimo y deja fuera por 69 milésimas al español. Saldrá undécimo en Bakú mañana. Se quedan fuera también Hamilton, Bortoleto, Stroll y Bearman.
Un minuto para el final de la Q2
Fernando Alonso se pone octavo y Carlos es sexto. Falta poco más de un minuto y van a estar los dos en la Q3, salvo sorpresa. Meritazo el del asturiano. Hamilton y Tsunoda se quedan fuera ahora mismo y apuntan a no entrar en el top-10.
Bandera roja: fuera Bearman
Acababa de empezar la segunda tanda. Sainz y Alonso estaban en pista. Se para con 11:54 de tiempo. Bearman se estrella y la clasificación se para de nuevo, por cuarta vez.
¡Comienza la Q2!
Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan meterse entre los 10 mejores. Lo tiene complicado el asturiano y mucho mejor el de Williams, que no tiene a su compañero sobre la pista, puesto que Albon abandonó. A ver qué ocurre con las banderas rojas ahora.
Preparando la Q2
La bandera roja retrasa el inicio de la sesión. Tres banderas rojas hemos visto, que han estado a punto de meter en un lío a Fernando Alonso. Pasó justo a tiempo, dos segundos antes de que mostraran la bandera. El asturiano se ha clasificado para esta segunda manga. A ver qué consigue hacer en ella, puesto que ha ido mal tanto ayer como esta mañana.
¡Alonso y Sainz a la Q2!
Gasly se sale de la pista y Franco Colapinto se estrella en la misma curva. Bandera roja en pista justo cuando termina la primera manga. Alonso pasa por los pelos por meta antes de que la mostraran y se mete en la Q2. Se quedan fuera Colapinto, Hulkenberg, Ocon, Gasly y Albon.
Alonso en vuelta y Carlos es décimo
Queda poco más de minuto y medio. Alonso en vuelta, tras calentar neumáticos. Está duodécimo ahora mismo. Se quedarían fuera Ocon, Stroll, Albon, Bortoletto y Hulkenberg. Va a cambiar mucho esto en este último minuto.
¡Vuelven a rodar los monoplazas!
Se reanuda por segunda vez la Q1, tras los accidentes de Albon y Hulkenberg. Restan 6:36 minutos para el final, con Antonelli sin tiempo aún y con Bortoletto y los dos accidentados lejos del tiempo de corte. Ya sabemos que Albon no saldrá, falta por ver el Kick Sauber del alemán si puede volver a pista. Stroll completa ahora mismo a los eliminados. Ojo ahora con las banderas, que pueden arruinar la sesión a alguno…
Otra bandera roja
Esta vez es Nico Hulkenberg. Se deja el morro en medio de la pista tras impactar de frente en una curva con el morro. Faltan 6:36 minutos. El alemán apunta a que volverá a salir, a ver si no tiene muy afectado el coche.
¡Se reanuda la sesión!
Vuelve la acción a pista. Quedan 11:33 para que termine la Q1. Sin Albon, que apuntaba a estar arriba, queda por ver serán los otros eliminados de esta primera manga.
Bandera roja: fuera Albon
Se para la Q1. Alex Albon, que ha ido muy bien en los libres, se toca con el interior de la curva 1 y abandona. Bandera roja, puesto que el coche está en medio de la pista. Primera bandera roja de esta sesión. A ver cuántas quedan.
¡Comienza la Q1!
Ya ruedan los monoplazas sobre la pista. De momento, sin referencias. El único que está aún en el garaje es Piastri. Los favoritos prueban con los medios primero.
El ‘jardín’ de Leclerc
Charles Leclerc suma cuatro poles consecutivas en Bakú. Desde 2021, el monegasco ha sido siempre el más rápido el sábado en el circuito urbano de la capital de Azerbaiyán. Sin embargo, nunca ha ganado este gran premio.
Todo listo en Bakú
A la espera de que el semáforo se ponga verde para que los coches comiencen a circular por las calles de la capital de Azerbaiyán. A punto de arrancar la clasificación del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1.
¡A punto de empezar la clasificación en Bakú!
Menos de 10 minutos para que comience la Q1, donde habrá que ver de lo que es capaz un Fernando Alonso que no está cuajando un buen fin de semana con el Aston Martin en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1.
Norris ha sido el más rápido en los libres
Oscar Piastri estará marcado de cerca por su compañero de equipo y segundo clasificado en el Mundial, Lando Norris. El británico ha sido el más rápido de lo que llevamos de fin de semana, liderando los libres 1 y los libres 3. En los que cerraron el viernes, los libres 2, no aparecen ninguno de los dos entre los cinco mejores, en una sesión que dominó Lewis Hamilton.
Piastri busca dar un nuevo golpe al Mundial
Cinco veces ha hecho el líder del Mundial de Fórmula 1 el mejor tiempo en la clasificación. Es decir, suma cinco pole position esta temporada, las mismas que Max Verstappen. En Bakú es fundamental la posición, ante las dificultades que presenta el trazado para adelantar.
Media hora para que arranque la clasificación
En 30 minutos arranca la sesión de clasificación del GP de Azerbaiyán. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscarán pasar la Q1. El madrileño lo tendría teóricamente más sencillo que el asturiano, al que el coche no le va bien en las calles de Bakú.
Carlos Sainz busca el top-10
Mejor que el Aston Martin está rindiendo el Williams de Carlos Sainz. Acostumbrado a los problemas durante toda la temporada, en Bakú está acariciando estar en la primera mitad de la clasificación. El coche sí que tiene problemas con los blandos, pero espera poder meterse en la Q3. No será fácil, pero sí que a priori lo tendrá más sencillo que Alonso.
Muchas dudas en Aston Martin
No va bien el coche en este circuito y prueba de ello es la mala clasificación de Fernando Alonso en los libres. Penúltimo ayer, esta mañana ha conseguido una meritoria decimotercera plaza, pero va a tener muy complicado entrar en la Q3 y veremos a ver si consigue entrar en la Q2.
¡Bienvenidos a la clasificación del GP de Azerbaiyán!
¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo de la clasificación del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1, donde habrá que ver el rendimiento del Williams de Carlos Sainz y el Aston Martin de Fernando Alonso, que vienen de hacer duodécimo y decimotercero en los últimos libres.
En busca de la pole de Azerbaiyán
Vamos con la Q3. Verstappen mete miedo a los McLaren, intratables hasta el tramo final de la Q2. Charles Leclerc busca su quinta pole seguida en este circuito. Sainz intentará pelear con los grandes. Veremos si no tenemos banderas rojas esta vez.