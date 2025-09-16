Fernando Alonso ya sabe qué piloto le hizo abandonar en Monza: Lando Norris, señalado

Fernando Alonso se vio obligado a abandonar en Monza cuando estaba luchando por los puntos. El piloto asturiano militaba en séptima posición cuando la suspensión del Aston Martin dijo basta y su carrera se terminó antes de lo esperado. Un nuevo episodio de mala suerte condenó al bicampeón del mundo de Fórmula 1. Aunque todo se debe a una maniobra de Lando Norris en la primera vuelta.

Era la vuelta 24 cuando el AMR25 dijo basta. Fernando Alonso no pudo hacer nada para evitarlo y terminó abandonando. La suspensión se rompió por culpa de la grava. Después de mucho investigar, Aston Martin ha encontrado el motivo por el que el monoplaza del piloto español se rompió cuando no había pasado ni el ecuador del GP de Italia de F1. El motivo por el que tuvo que abandonar fue ni más ni menos que por la grava.

La mala suerte se cebó con un Fernando Alonso, que no entendía nada tras la carrera: «Usamos ese piano en cada vuelta, y el resto de los pilotos lo siguen usando en carrera. Tuvimos un problema de suspensión, siempre nos pasan las cosas cuando estamos en los puntos. Ha habido carreras en las que íbamos últimos, doblados como en Spa, y nada sucede. Pero en Mónaco era sexto cuando falló el motor, y aquí era séptimo cuando falla la suspensión. Se nos han escapado docenas de puntos porque la suerte no estaba con nosotros».

📹 Así se produjo el abandono de Alonso en Monza 👉 La gravilla que levantó el McLaren de Norris al irse a la hierba impactó contra el Aston Martin, dañando la suspensión y forzando el KO del asturiano.

Al parecer, según publica la versión italiana de Motorsport las piedras golpearon el monoplaza del ovetense en la primera vuelta y el equipo no pudo detectarlo, ya que era indetectable. Todo sucedió en la salida cuando Norris pisó la hierba en su lucha por la primera posición con Max Verstappen. Eso generó un rastro de polvo que arrastraba grava y llegó al Aston Martín de Fernando Alonso.

Con el paso de las vueltas y la carga continua de un circuito como Monza, la suspensión terminó por romperse cuando todavía estaba en la vuelta 24 de 53 tras pasar por un piano, la vibración provocó que se rompiera uno de los trapecios de la suspensión derecha. Ocurrió justo después de que parara y cuando estaba delante de Bortoleto. Pero las piedras que se habían colado en su monoplaza en la primera vuelta terminaron por romper la suspensión y haciendo que el de Aston Martin abandonara la carrera.