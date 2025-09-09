El récord histórico que Aston Martin impidió celebrar a Fernando Alonso en Monza

Fernando Alonso no para hacer de historia a sus 44 años y el pasado sábado batió otro récord impresionante en el Gran Premio de Italia. El piloto español logró un hito histórico en su carrera en la Fórmula 1 superando por vez número 28 consecutiva en clasificaciones a su compañero de equipo, Lance Stroll. Sin embargo, Aston Martin y la rotura de la suspensión de su monoplaza le impidieron celebrarlo con un buen resultado en la carrera del domingo en Monza.

Mientras Stroll volvía a caer eliminado en una Q1, y ya van 12 en este Mundial de 2025, Alonso sacaba todo de su coche y se metía en la Q3 con una vuelta mágica para terminar saliendo octavo. El asturiano aspiraba al séptimo en carrera cuando la suspensión hizo crac y tuvo que retirarse después de su primera parada en boxes.

De ahí que al ser preguntado por su espectacular 28-0 a Stroll en clasificaciones dijera resignado que sólo le importaban los seis puntos que su escudería tiró por la borda. Y es que otro fallo de fiabilidad de Aston martin dejaron a Alonso sin poder festejar un récord descomunal contra su compañero que viene desde el GP de Hungría 2024.

Desde entonces, Stroll nunca ha clasificado mejor que Alonso y, por tanto, en condiciones normales (no salir desde el pit lane), nunca ha estado en parrilla más adelantado que el asturiano. Una cifra que silencia a todos aquellos que se atreven a afirmar que el nivel del canadiense es más alto que el del bicampeón del mundo y que sólo buscan fama a costa de este.

Alonso y su mala suerte

«Impresionante la mala suerte que tenemos para estar detrás en los puntos. Estoy contento con el trabajo personal, pero lo que más duele es no sumar puntos los domingos», confesó Alonso, que aún sigue por detrás de Stroll en la tabla de pilotos del campeonato de F1. Su compañero es undécimo con dos tantos más (32-30) y Fernando duodécimo.

Un resultado provisional bastante engañoso teniendo en cuenta que desde la primera prueba en el GP de Australia Stroll se benefició del abandono de Alonso causado por la grava que Pierre Gasly dejó en una de las curvas del circuito Albert Park. Ese día, el canadiense sumó ocho puntos, dos más en China, donde se produjo la retirada del español por un problema de frenos, cuatro en Miami, seis en Silverstone, con mejor estrategia bajo la lluvia para él que para Fernando y seis en Hungría, tras una situación muy parecida.