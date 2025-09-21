Azcón: «La condonación de deuda es un engaño: los aragoneses pagaremos lo que debe Cataluña»

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, no se deja engañar sobre la condonación de la deuda. Lo considera una «campaña de marketing político» del Pedro Sánchez para encubrir las concesiones de su Gobierno al secesionismo catalán. Azcón define la treta socialista en una sola palabra: «Engaño». Y advierte a los aragoneses que «pagarán la deuda catalana» de aceptar la propuesta de Hacienda.

En el ecuador de la legislatura, en esta entrevista a OKDIARIO, el líder popular hace balance de su acción de gobierno y dará su opinión sobre lo que considera una deriva de las políticas nacionales que perjudican directamente a Aragón en materia de financiación autonómica.

Al mismo tiempo, hará una valoración de cómo el PSOE aragonés encabezado por la portavoz de Sánchez, Pilar Alegría, ha dejado de lado las prioridades de la comunidad para «defender a su jefe Pedro Sánchez y su sillón de ministra». Tampoco le tiembla la voz para reconocer que «echa de menos en política a Javier Lambán».

La condonación de la deuda a Aragón

PREGUNTA.– Si yo le digo condonación de la deuda, ¿cuál es la primera palabra que le viene a la cabeza?

RESPUESTA.– Engaño, porque no hay ninguna condonación. Lo que el Gobierno de Sánchez y Pilar Alegría llaman condonación es mentira. A nadie se le condona la deuda. Condonar la deuda significa perdonar la deuda, y eso no va a ocurrir.

La deuda va a cambiar de sitio. La estrategia de marketing del PSOE es hablar de condonación, porque la reacción es decir ¡pues que me la perdonen! Sin embargo, lo que se va a hacer es cambiar la deuda que tienen las comunidades autónomas a la deuda que tiene la Administración General del Estado.

Lo que debemos como aragoneses, lo vamos a deber como españoles. Es un mal negocio. Aragón es una comunidad autónoma que tiene una deuda equilibrada en términos generales, frente a Cataluña, que ha disparado su deuda. Si ahora juntamos la deuda de los aragoneses con la deuda de los catalanes y la tenemos que pagar entre todos, a los aragoneses nos sale a pagar.

No nos ahorramos dinero porque nuestros impuestos no son distintos en la comunidad autónoma que en la Administración General del Estado. El IRPF que pagamos es exactamente igual para la Administración General del Estado que para la Comunidad Autónoma. Por tanto, es un engaño y yo no me voy a dejar engañar. Y los aragoneses tampoco.

La despoblación

Para Azcón éste no es es el único asunto por el que Aragón sale perjudicado. El mandatario aragonés será tajante con la negativa del Gobierno nacional a conceder un fondo de compensación.

PREGUNTA.– Y si le digo Fondo de Compensación de Aragón, ¿qué palabra se le viene a la cabeza?

RESPUESTA.– Injusticia. Si una comunidad autónoma crece económicamente por encima de la media en España, por lo tanto, aporta más a las arcas centrales, ¿por qué ha de recibir menos dinero? Este año en Aragón, aunque los ciudadanos aragoneses han pagado más impuestos en el último año que el anterior, el Gobierno de España nos devuelve 87 millones de euros menos.

¿Por qué? Porque tenemos un problema de despoblación, por lo que los recursos que nos vienen a la comunidad autónoma son menos. Es injusto. Lo lógico sería que hubiera un fondo transitorio de solidaridad o de compensación, hasta que se reforme el sistema de financiación de las comunidades autónomas para paliar a ese tipo de situaciones.

El PSOE de Alegría

A la pregunta de si echa de menos a Javier Lambán, responde: «Sí, echo de menos a Lambán. He tenido grandes discrepancias políticas con Javier Lambán, pero reconozco que era una persona coherente. Ha defendido los valores constitucionales y de la democracia».

«Esto el PSOE lo está abandonando: la libertad, la igualad, el Estado de Derecho… El PSOE lo único que defiende es a Pedro Sánchez. Tenemos un Gobierno de España dispuesto a sacrificar lo que haga falta por seguir en el poder. Y un PSOE aragonés que sólo defiende a Sánchez, aunque sea en contra de los intereses de los aragoneses. Para Pilar Alegría su prioridad es su sillón de ministra, no los aragoneses», señala.