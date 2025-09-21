El motivo por el que muchos conductores se ponen la llave del coche en la barbilla para abrirlo

En la era de las redes sociales, prácticamente a diario surgen nuevos trucos virales que, al menos en teoría, pueden hacernos la vida más fácil. Si bien es cierto que muchos de ellos son útiles, también hay otros que son simplemente bulos. Entre estos últimos destaca un truco que asegura que colocar la llave del coche en la barbilla permite abrirlo a mayor distancia o incluso encontrarlo en un aparcamiento muy grande. A simple vista, la idea resulta llamativa y, sobre todo, muy práctica: una acción tan simple como acercar la llave al mentón podría multiplicar su alcance. Sin embargo, tras varias pruebas y estudios,se ha demostrado que no hay ningún fundamento que haga de la barbilla un amplificador de señales para la llave del coche.

El truco empezó a ganar popularidad en Estados Unidos, donde varios conductores compartieron en plataformas como TikTok vídeos en los que aparecían colocando la llave en la barbilla y pulsando los botones de abrir o cerrar las puertas. Según los vídeos, la explicación científica a este fenómeno es que la cabeza, que se compone en un 60% de agua, podría actuar como un conductor de ondas electromagnéticas, amplificando la señal de la llave. Incluso hubo quienes afirmaron que abrir la boca aumentaba el efecto.

El mito de la llave del coche en la barbilla

A raíz de la popularidad de este truco, los expertos en automoción y electrónica han dejado claro que se trata de un mito. Las llaves del coche uncionan mediante señales de radiofrecuencia (RF) que tienen un alcance limitado, determinado por el diseño del transmisor y el receptor del vehículo.

El rango de acción promedio de la mayoría de las llaves es de entre 10 y 20 metros, dependiendo del modelo y de la potencia de la batería. Algunos vehículos de alta gama permiten llegar a distancias mayores, pero en ningún caso la colocación de la llave sobre la barbilla o la cabeza puede incrementar ese rango.

Asimismo, las llaves modernas incluyen funciones que realmente ayudan a encontrar el coche. Muchos vehículos tienen sistemas de localización que activan la bocina o las luces desde el mando a distancia, permitiendo identificar la posición del coche de manera rápida y efectiva. Otras llaves incluyen módulos Bluetooth o GPS que se conectan a aplicaciones móviles para ofrecer la ubicación precisa del vehículo.

Funciones secretas de las llaves

#llavescoche #antirrobo #papelaluminio #mandocoche #tipsconductores #seguridadvial #trafico #autoescuelas ♬ Flawless Downturn – DJ BAI @autoescuelablay La gente que envuelve las llaves de su coche como si fuera un bocata de tortilla lo hace por una razón. ¿La sabes? 👇 🔑 El llavero utiliza una señal electrónica 🔊 y en los modelos más nuevos ni siquiera se requiere que se pulse un botón: sólo tienes que acercarte a tu coche 🚘 y las puertas se desbloquearán automáticamente. En algunos casos, incluso el motor puede arrancarse automáticamente. Esta señal electrónica 🔊🔊🔊 puede ser interceptada por los amigos de lo ajeno y tú quedarte sin coche en un abrir y cerrar de ojos 👀 En el interior de tu llavero hay un pequeño chip informático. Este chip está programado con un código único que envía al sistema de seguridad de tu coche. El coche también tiene un chip que utiliza el mismo algoritmo para generar los códigos. En pocas palabras, si los códigos coinciden, el coche se abre. 🔓 ➡️ Los fabricantes de automóviles han descubierto que esta tecnología de chip tiene fallos de programación, y los hackers habilidosos pueden utilizar esta vulnerabilidad para desbloquear los vehículos. 🚘🚘🚘 Un ladrón experto podría sentarse en una calle y recoger las señales inalámbricas mientras los propietarios de los coches entran y salen de ellos. Así, podría robar muchos coches. ‼️ Los llaveros siempre activos presentan un grave punto débil en la seguridad de tu coche. Mientras tus llaves estén al alcance, cualquiera puede abrir el coche y el sistema pensará que eres tú. Por eso, los modelos más nuevos no se abren hasta que el llavero está a menos de 30 cm. ¿CÓMO EVITAR QUE PUEDAN ABRIR TU COCHE? 🚙🚗 Envuelve el llavero en papel de aluminio. El objetivo es bloquear las ondas que emite la llave. Por ello, se utiliza el aluminio, ya que gracias a sus propiedades genera una barrera que evita su copia. ‼️ Ahora bien, no es efectivo al cien por cien y dificulta su uso diario (cada vez que vayamos a utilizarla hay que sacarlas del papel). Además, si no se hace correctamente podemos, incluso, cargarnos el sistema de apertura del coche. 🗯️ ¿Lo habías escuchado alguna vez? #trucos

Muchas llaves modernas permiten bajar las ventanillas a distancia; para ello, sólo hay que mantener pulsado el botón de desbloqueo durante unos segundos. Esto resulta muy útil en los meses de verano para poder ventilar el coche antes de subirnos.

Expertos en seguridad insisten en la importancia de abrir únicamente la puerta del conductor (cuando éste vaya solo) para minimizar el riesgo de robo. En algunas llaves, al pulsar al mismo tiempo los botones de abrir y cerrar, se activa esta funcionalidad.