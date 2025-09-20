Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Real Mallorca - Atlético de Madrid de la Liga Este Mallorca - Atlético corresponde a la jornada 5 de la Liga y se jugará en Son Moix El Atlético de Madrid buscará levantarse tras la dolorosa derrota frente al Liverpool en la Champions League

El Real Mallorca y el Atlético de Madrid protagonizarán un partido frenético en Son Moix en esta quinta jornada de la Liga. Los hombres del Cholo Simeone esperan llevarse los tres puntos de este campo que siempre se le complica, pero el arranque de campeonato de los rojiblancos les obliga a ir con todo para no descolgarse de los puestos de arriba. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este partidazo que disputarán estos dos clubes históricos de nuestro país.

Cuándo juega se juega el Mallorca – Atlético de Madrid: horario del partido de la Liga

El Atlético de Madrid viaja hasta las Islas Baleares para enfrentarse al Real Mallorca en el partido que corresponde a la jornada 5 de la Liga que se disputa en Son Moix. El conjunto dirigido por el Cholo Simeone consiguió ganar su primer partido del campeonato liguero hace una semana ante el Villarreal y espera poder sumar un triunfo más, aunque hay que recordar que entre semana cayó por 3-2 en Anfield frente al Liverpool. Por su parte, el conjunto bermellón va penúltimo y sólo ha podido empatar un encuentro hasta el momento.

A qué hora juega el Atlético de Madrid contra el Mallorca el partido Liga

La Liga ha programado este apasionante Real Mallorca – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 5 del campeonato nacional español para este domingo 21 de agosto. El horario escogido por el organismo que encabeza Javier Tebas fue el de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad entre las aficiones en la previa de este apasionante choque para que el balón ruede de manera puntual en Son Moix a la hora establecida.

Dónde ver en directo gratis por TV y online el Mallorca vs Atlético de Madrid

Dazn fue uno de los medios de comunicación que compró una parte parcial de los derechos televisivos del campeonato liguero español para poder emitirlo en exclusiva en nuestro país. Este Real Mallorca – Atlético de Madrid de la jornada 5 de la Liga se podrá ver en directo a través del canal de Dazn, que está disponible en diferentes plataformas. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en este choque en Son Moix.

Además, todos los aficionados del conjunto bermellón, del cuadro colchonero y los seguidores del campeonato español deben saber que también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Mallorca – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 5 de la Liga a través de la aplicación de Dazn. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, smarts TVs y tablets, mientras que este operador también ofrecerá su página web para todos sus usuarios para que puedan acceder a ella mediante un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en el campeonato liguero de nuestro país y con esta jornada 5 no iba a ser menos. Una vez acabe este apasionante Real Mallorca – Atlético de Madrid de la Liga publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en Son Moix.

Dónde escuchar por radio en directo el Mallorca – Atlético de Madrid

Aquellos hinchas de ambos equipos que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el Real Mallorca – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 5 de la Liga tienen que saber que podrán escucharlo por diferentes radios nacionales. Emisoras como Radio Marca, Cope, Onda Cero, la Ser o RNE conectarán para contar minuto a minuto todo lo que esté ocurriendo en Son Moix en este partidazo.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Mallorca – Atlético de Madrid

El Estadio de Son Moix, situado en la ciudad de Palma, ha recibido varios nombres por temas publicitarios y será el escenario donde el Real Mallorca reciba al Atlético de Madrid para disputar este partidazo de la jornada 5 de la Liga. El recinto del cuadro bermellón se estrenó en 1999 y tiene un aforo para acoger a unos 26.000 espectadores y, sin duda, se espera que haya un gran ambientazo este domingo con unos hinchas entregados para animar a los suyos.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Francisco José Hernández Maeso para que dirija la contienda entre el Real Mallorca y el Atlético de Madrid en la jornada 5 de la Liga. Javier Iglesias Villanueva estará controlando todo en el VAR y será el encargado de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan en el estadio balear para avisar, en el caso de considerar necesario, a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la jugada al monitor que estará ubicado en la banda de Son Moix.