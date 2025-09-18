Simeone: «Este es el espíritu del Atlético, si hay que perder que sea así»

El Liverpool tumbó al Atlético gracias a dos asaltos. El primero y el último. Los de Slot redujeron el partido a dos goles en los primeros seis minutos y uno sobre la bocina para acabar con los de Simeone. De nada sirvió lo que ocurrió entre medias ni esa mejora rojiblanca desde la nada hasta revertir un partido que rezumaba a goleada. Que nadie olvide el caudaloso río de bajas del Atlético. Julián Álvarez, Almada, Baena, Giménez, Hancko…

Simeone se fue orgulloso por la forma de perder. «Cuando aparece el resultado, a nadie le importan las bajas. Pero sabiendo el camino recorrido me voy contento, con el espíritu que quiero. Este es el espíritu que tiene que tener un jugador del Atlético. Si toca perder, que sea así. Por la reacción al 2-0 en un campo duro tras un rebote, trabajó, se metió en el partido y pudo meter el 3-3 en la de Sorloth. Es el camino. En la Champions hay estos rivales, pero vamos a competir», aseguró.

También explicó su expulsión tras el gol de Van Dijk. «Estamos en un lugar en el que no tenemos derecho a reaccionar, no está bien. Pero de la misma manera que peleamos contra el racismo y los insultos, también hay que mirar lo que pasa detrás de los banquillos, no es fácil recibir insultos todo el partido. Un aficionado me estuvo insultando todo el partido, me giré en el 3-2 y siguieron los insultos con un gesto, y bueno, soy una persona», zanjó.

Anfield cambió la vida de Llorente en 2020, cuando anotó un doblete que remontó la eliminatoria. Este curso se echó el equipo a la espalda con otro doblete. «Este estadio le hace muy bien, tiene grandes recuerdos y los tendrá. Jugó de lateral, interno y acompañamos el crecimiento del equipo con locas cabios en un partido durísimo ante un gran rival. Nos sirve para seguir creciendo e intentar mantener este paso», explicó Simeone.