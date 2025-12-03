Athletic – Real Madrid, en directo | Sigue el partido de Liga de hoy, árbitro, dónde verlo y últimas noticias

El Athletic Club y el Real Madrid se enfrentan en un auténtico partidazo de la Liga que corresponde a la decimonovena jornada del campeonato nacional de España. Ambos equipos necesitan estos tres puntos de manera imperiosa, por lo que se espera ver un gran espectáculo muy igualado sobre el césped de San Mamés. Además, hay que recordar que Xabi Alonso está en una posición delicada y se está mirando con lupa todos sus movimientos. Te contamos en directo y en vivo online gratis el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en La Catedral en este Athletic – Real Madrid.

Athletic Club – Real Madrid, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Los últimos pinchazos del Real Madrid permitieron al Barcelona auparse a la primera posición de la clasificación de la Liga. Además, la victoria de los azulgranas por 3-1 ante el Atlético este martes les permite ponerse con 37 puntitos en la tabla. Es por ello que los de Concha Espina están obligados a ganar en San Mamés para recortar distancias y volver a dormir a un punto de los de Hansi Flick. Es por ello que este partidazo de la jornada 19 que se juega en San Mamés será de vital importancia para los madridistas.

A romper la mala dinámica en Liga

El Real Madrid ha vivido un mes de noviembre fatídico, ya que perdieron frente al Liverpool en la Champions League, pero en la Liga suman tres empates consecutivos en partidos que deberían, a priori, haber ganado. Los de Xabi Alonso ha firmado tablas con el Rayo Vallecano, Elche y Girona y ahora tienen una dura prueba ante el Athletic Club, que siempre es complicado, aunque los vascos no están teniendo el rendimiento que se esperaba de ellos. Todas las miradas estarán puestas en el técnico tolosarra, que está siendo cuestionado y un mal resultado podría ser definitivo para su futuro.

Partidazo en San Mamés

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Athletic Club – Real Madrid que corresponde a la jornada 19 de la Liga que se juega en San Mamés. Dos clubes históricos de nuestro país se ven las caras en este choque que se ha adelantado porque la fecha en la que se tendría que disputar estos dos clubes se encontrarán en Arabia Saudí jugando la Supercopa de España.