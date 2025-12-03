Real Madrid
Athletic – Real Madrid, en directo | Sigue el partido de Liga de hoy, árbitro, dónde verlo y últimas noticias
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Athletic Club - Real Madrid de la Liga.
Este Athletic Club - Real Madrid es de la jornada 19 de la Liga y se jugará en San Mamés
El Real Madrid espera poder lograr los tres puntos para acercarse al Barcelona en la clasificación de la Liga
La previa
Aprovechamos que ya no queda nada para que comience este partidazo en San Mamés para dejarles la mejor previa del Athletic – Real Madrid.
Los Globe Soccer Awards
Bastantes miembros del Real Madrid han sido nominados para los Globe Soccer Awards y entre ellos están Mbappé y Vinicius.
El Manchester City
En unos días el conjunto dirigido por Pep Guardiola visitará el Santiago Bernabéu y muchos aficionados se preguntan cómo comprar entradas para el Real Madrid – Manchester City.
Raphael Varane
El central francés, ya retirado, ha hablado sobre su carrera y ha comentado uno de los momentos más difíciles de su estancia en el Real Madrid. Las palabras de Varane.
Kylian Mbappé
A nadie se le escapa que el mejor del Real Madrid este año está siendo el futbolista francés y ahora Kylian Mbappé amenaza los números de Cristiano Ronaldo.
Cambio de rutina
Xabi Alonso ha decidido cambiar la rutina del Real Madrid para este choque frente al Athletic Club y ha decidido que el equipo viaje a Bilbao el día antes de partido.
San Mamés
El Real Madrid ya está pensando únicamente en el partidazo que se viene esta tarde y San Mamés ya está preparado para acoger el duelo entre estos dos clubes históricos de nuestro país.
Alineación del Athletic
Ya conocemos también a los elegidos por Ernesto Valverde para intentar llevarse el triunfo ante el cuadro de Chamartín. Esta es la alineación oficial del Athletic Club contra el Real Madrid hoy: Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Adama; Rego, Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Nico Williams, Guruzeta.
A qué hora es el partido del Real Madrid hoy
Este Athletic – Real Madrid está programado en el horario de las 19:00 horas (horario peninsular) por lo que queda apenas una horita para que arranque.
La convocatoria del Real Madrid
Xabi Alonso anunció este martes la lista de convocados para el choque frente al Athletic Club y hay alguna novedad. La convocatoria del Real Madrid.
¡Alineación del Real Madrid!
Ya conocemos el once elegido por Xabi Alonso para tratar de asaltar La Catedral. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Athletic Club: Courtois; Trent, Militao, Rudiger, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Valverde; Vinicius, Mbappé.
Dónde ver por TV el Athletic – Real Madrid
Este apasionante encuentro que se disputa en San Mamés Athletic – Real Madrid se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn. Este canal es de pago, mientras que en DIARIO MADRIDISTA te vamos a contar en vivo online y en streaming todo lo que suceda en este choque.
Todo preparado en San Mamés
Está todo listo en La Catedral para que comience este partidazo y en breves momentos conoceremos las alineaciones del Athletic Club y Real Madrid.
El Athletic Club y el Real Madrid se enfrentan en un auténtico partidazo de la Liga que corresponde a la decimonovena jornada del campeonato nacional de España. Ambos equipos necesitan estos tres puntos de manera imperiosa, por lo que se espera ver un gran espectáculo muy igualado sobre el césped de San Mamés. Además, hay que recordar que Xabi Alonso está en una posición delicada y se está mirando con lupa todos sus movimientos. Te contamos en directo y en vivo online gratis el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en La Catedral en este Athletic – Real Madrid.
Athletic Club – Real Madrid, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Los últimos pinchazos del Real Madrid permitieron al Barcelona auparse a la primera posición de la clasificación de la Liga. Además, la victoria de los azulgranas por 3-1 ante el Atlético este martes les permite ponerse con 37 puntitos en la tabla. Es por ello que los de Concha Espina están obligados a ganar en San Mamés para recortar distancias y volver a dormir a un punto de los de Hansi Flick. Es por ello que este partidazo de la jornada 19 que se juega en San Mamés será de vital importancia para los madridistas.
A romper la mala dinámica en Liga
El Real Madrid ha vivido un mes de noviembre fatídico, ya que perdieron frente al Liverpool en la Champions League, pero en la Liga suman tres empates consecutivos en partidos que deberían, a priori, haber ganado. Los de Xabi Alonso ha firmado tablas con el Rayo Vallecano, Elche y Girona y ahora tienen una dura prueba ante el Athletic Club, que siempre es complicado, aunque los vascos no están teniendo el rendimiento que se esperaba de ellos. Todas las miradas estarán puestas en el técnico tolosarra, que está siendo cuestionado y un mal resultado podría ser definitivo para su futuro.
Partidazo en San Mamés
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Athletic Club – Real Madrid que corresponde a la jornada 19 de la Liga que se juega en San Mamés. Dos clubes históricos de nuestro país se ven las caras en este choque que se ha adelantado porque la fecha en la que se tendría que disputar estos dos clubes se encontrarán en Arabia Saudí jugando la Supercopa de España.
¡5 minutos!
Ya no falta nada para que arranque este partidazo. Los jugadores del Athletic Club y Real Madrid ya van a saltar al terreno de juego.