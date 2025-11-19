Mbappé y Vinicius lideran la lista de nueve madridistas nominados a los Globe Soccer Awards

El Real Madrid cuenta con nueve nominaciones en las diferentes categorías de los Globe Soccer Awards 2025. La organización ha anunciado en la mañana de hoy los candidatos a unos premios que se entregarán el próximo 28 de diciembre en Dubai. Kylian Mbappé y Vinicius Junior han entrado en el grupo de 22 elegidos para el galardón de Mejor Jugador Masculino, en el que se impuso el brasileño en la última edición. En esta ocasión, competirán ante otros grandes nombres como Ousmane Dembélé, vigente Balón de Oro, o Lamine Yamal.

Tanto Mbappé como Vinicius han sido incluidos en la categoría de Mejor Delantero. También entre los más destacados en su posición se encuentran Fede Valverde y Jude Bellingham, parte de los 16 nominados a Mejor Centrocampista. España lidera junto a Inglaterra con tres candidatos, con Pedri, Fermín López y Fabián Ruiz en las filas españolas.

🏆 BEYOND Developments #GLOBESOCCER Awards 2025 nominees for BEST MEN’S PLAYER are: pic.twitter.com/jwcvLt4i9e — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 19, 2025

El Real Madrid ha rejuvenecido su plantilla los últimos veranos, lo que se refleja en su nutrida presencia en la categoría de Mejor Jugador Emergente, que recoge a las mejores promesas del fútbol mundial. Arda Güler y Dean Huijsen son los madridistas dentro de una lista de candidatos en la que se encuentra un futurible compañero de ambos. Un Nico Paz que milita en el Como actualmente, pero cuyo futuro está en manos del club blanco.

Entre los diez nominados a Mejor Entrenador también está el técnico del Real Madrid. Xabi Alonso forma parte de una lista en la que Luis Enrique parte como principal favorito y que cuenta con cuatro técnicos españoles. El conjunto merengue se ha quedado fuera de la terna del galardón a Mejor Club Masculino, donde sí está el FC Barcelona y el PSG apunta a salir vencedor.

El Real Madrid Femenino tampoco ha estado en la reducida lista de candidatos a Mejor Club Femenino, pero sí ha situado a dos futbolistas entre las 25 nominadas a Mejor Jugadora. Las madridistas Linda Caicedo y Caroline Weir competirán en una categoría con seis españolas nominadas. Los usuarios pueden votar a sus candidatos en la web de los premios. De la elección del público saldrá una lista reducida de aspirantes entre los que un jurado compuesto por nombres como Iker Casillas, Luis Figo o Miguel Ángel Gil Marín seleccionará a los ganadores.

La lista completa de nominados