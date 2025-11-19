Arsenal – Real Madrid: la Champions de las necesidades

Las necesidades llegan a la Champions League. El Arsenal recibe este miércoles (21:00 horas) al Real Madrid en Meadow Park y lo hace obligado a ganar. Las campeonas de Europa están siendo una de las decepciones de esta edición, puesto que únicamente han sumado un triunfo y cuentan ya con dos derrotas en su casillero. Por contra, el conjunto blanco llega inmaculado en la máxima competición pero después de caer goleado en el Clásico contra el Barcelona.

La derrota en Montjuic hace que las de Pau Quesada lleguen en un momento de serias dudas, pese a que dejaron buena imagen ante las culés. Pero el juego y poder plantarle cara al Barça no es suficiente si al final acabas encajando una goleada. Tienen la mejor oportunidad para resarcirse ante un Arsenal contra el que también buscarán venganza, tras la goleada del pasado curso en el Emirates que provocó la eliminación en cuartos de final.

Y precisamente lo que buscarán las blancas será acercarse más a esos cuartos. Tras dos victorias y un empate, siguen sin conocer la derrota en la máxima competición. Sueñan con acceder a esos cuartos evitando la eliminatoria previa, pero para ello deberán sumar de tres en Londres. Las inglesas, que ocupan la undécima plaza en la clasificación de la fase de liga, llegan más que obligadas a lo mismo, para no poner en riesgo su presencia ya no en cuartos, sino en los playoffs previos.

El conjunto inglés viene de no ganar ninguno de sus últimos tres encuentros, a lo que se suma la mala racha en la máxima competición. Derrotas ante el Lyon y el Bayern, sumando sólo un triunfo contra el Benfica. Por otro lado, en Liga tampoco han encontrado la fiabilidad. Las campeonas de Europa suman cuatro triunfos, otros tantos empates y una derrota en el campeonato inglés, siendo cuartas y viendo peligrar, pese a que llevan sólo nueve jornadas, su próxima participación en la máxima competición.

Necesidades ante el Arsenal

Las necesidades aparecen, por tanto, para ambos equipos. El Real Madrid necesita reencontrarse con la victoria, puesto que ante el París FC jugaron un gran partido pero pagaron su ineficacia. Algo que pasó también en el Clásico, aunque esta vez la efectividad que no tuvieron arriba sí que la tuvo el Barça, castigándolas en exceso con un nuevo 4-0.

Sea como sea, las madridistas están obligadas a, al menos, puntuar en su visita a la capital inglesa si quieren seguir teniendo opciones de meterse entre las cuatro primeras y, también, si quieren encarrilar su clasificación para la siguiente fase. Después del Arsenal, el Wolfsburgo visita Valdebebas y cerrarán la clasificación ante el Twente. Sólo la visita a las neerlandesas parece sencilla para las de Quesada, que han mostrado, curiosamente, su versión más fiable en esta Champions.