Así queda la clasificación de la Champions League femenina tras el empate del Real Madrid ante el París

El Real Madrid se mantiene en la parte alta de la clasificación de la Champions League Femenina. Las madridistas logran empatar en la última jugada del partido al París FC, lo que las deja con siete puntos en la fase de liga. Son terceras las de Quesada, igualadas a puntos con el Chelsea y sólo superadas por un Olympique de Lyon que mantiene el pleno de tres victorias. Puede superarlas también el Barcelona, que jugará el miércoles.

Un gol de Weir, que contó con la inestimable ayuda de Chavas –ex del Real Madrid– en la última jugada del encuentro, permitió a las madridistas empatar un choque que se complicó tras una primera parte de lo más práctica de las parisinas. Sólidas atrás y eficaces sacando un penalti en una de sus únicas apariciones peligrosas por la meta de Misa, las permitieron irse mandando al descanso.

Levantaron el muro atrás y, las pocas veces en las que las blancas consiguieron superarlo, no estuvieron finas. Hasta que la que falló fue la portera. Con el tiempo cumplido, en el ocho de descuento, a Chavas se le coló el disparo raso de Weir, permitiendo a las blancas mantenerse invictas en esta Champions Femenina. No hay pleno, pero sí siete puntos que las permiten soñar con estar entre las cuatro mejores del continente tras esta fase de liga. Eso supondría evitar la eliminatoria previa a los cuartos de final.

Clasificación de la Champions League Femenina