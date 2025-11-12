Pau Quesada: «Weir es una suerte para nosotros»

Pau Quesada ha atendido a los medios después de que el Real Madrid salve un empate in extremis ante el París FC. No fue, ni mucho menos, el mejor partido de las blancas, a las que les costó un triunfo generar y, más aún, estar acertadas de cara a puerta. Sin embargo, se encontraron con un gol en la última jugada, por medio de un disparo de Caroline Weir, que se le escapó a Chavas. De forma épica, amarraron un punto que sirve para prorrogar la buena racha de resultados, justo antes del Clásico de Montjuic del sábado.

«Weir es una suerte para nosotros», señalaba el entrenador del Real Madrid al término del partido. El técnico valoraba a la figura de la escocesa, destacando que se alegraba «mucho» de que fuera la encargada de empatar el encuentro. Revelaba además unos problemas físicos durante el calentamiento: «Ha tenido molestias en el tobillo y ha tenido varias. Ha hecho un gran partido. Nos ayuda mucho por dentro, con pausa, tempo, gestionando ritmo».

Al realizar un análisis general sobre el encuentro, Quesada apuntaba que el equipo estuvo «muy bien» y había «generado mucho», pero que les costó mucho a raíz del penalti. «Es un buen rival. Nos ha faltado determinar. A partir del penalti, se han crecido y hemos reordenado emociones y las situaciones y hemos sido dominadoras en presión y atacando el área. Hemos luchado, creído y dado una imagen muy buena», señalaba.

Sobre el arbitraje, Quesada no hablaba. Dejaba claro algo que les había dicho a sus jugadoras en el descanso, cuando se quejaron de una falta sobre Dabritz previa al penalti: «Vamos a centrarnos en lo que podemos controlar».

Con el Clásico en el horizonte, Pau Quesada se pronunciaba sobre la gestión de minutos, teniendo además en el horizonte el encuentro ante el Arsenal, la próxima semana. Tres compromisos, incluyendo el del París, más que exigentes, pero ante los que no se para a pensar: «Cuando entramos en un bloque de estos partidos, son jugadoras que están acostumbradas a jugar cada tres días».

«Cuando tenemos una idea y damos un once, se puede pensar en que se está dando descanso pensando en otro partido, pero pensamos en lo mejor para ese partido, no para el siguiente. No hemos pensado en el resto de partidos. Tenemos una plantilla muy amplia», apuntaba el entrenador del Real Madrid.

Por último, se pronunciaba sobre Linda Caicedo. De la colombiana decía que «es una chica extraordinaria, trabajadora y humilde». «Es muy fácil hablar con ella del juego. Tiene una actitud muy positiva, pregunta mucho sobre su nueva ubicación. La hemos intentado ayudar porque es un talento que todos vemos. Puede jugar por dentro y por fuera y ha entrado en otra dimensión. Hay que intentar que continúe así», finalizaba el entrenador madridista.