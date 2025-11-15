Así queda la clasificación de la Liga F tras el Clásico entre Barcelona y Real Madrid

El Barcelona deja casi sentenciada la Liga F, en la jornada 11, puesto que manda con autoridad en la clasificación. Tras el Clásico y la nueva goleada de las culés al Real Madrid, las campeonas se escapan ya a siete puntos. Falta mucha Liga, sí, pero si hay algo que no suelen hacer las azulgranas es fallar. Suman 10 triunfos y una derrota, mientras que las blancas ponen fin a una gran racha con este 4-0 en Montjuic. De los 30 puntos de las azulgranas a los 23 de las blancas, que han ganado siete partidos, empatado dos y perdido otros tantos.

La Real Sociedad, que tiene que jugar y que es el único equipo que, de momento, ha ganado al Barcelona, tiene la oportunidad de ponerse segundo al término de esta jornada, al estar igualado a puntos con las de Valdebebas. Por su parte, el Atlético también puede superar a las blancas, puesto que suman 21 puntos. Esto dejaría al Real Madrid en una posición de lo más inusual, cuando ya se ha jugado un tercio del campeonato.

El Barcelona volvió a lo clásico. Volvieron a golear a un Real Madrid valiente, que perdonó, lo pagó y que, tras fallar un penalti en el tramo final, con 2-0 y que las hubiera metido de lleno en el partido, se dejaron llevar. A partir de ahí, llegó una nueva goleada culé. Ewa Pajor, en una muestra de efectividad tremenda, encarriló un partido a ida y vuelta, en el que pudo pasar de todo, pero en el que acabó pasando lo de casi siempre. Schertenleib y Aitana redondearon en el descuento la victoria culé, que vale prácticamente una Liga.

Clasificación Liga F