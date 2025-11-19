El Real Madrid busca un bálsamo en la Champions contra un Arsenal en crisis

El Real Madrid necesita pasar página cuanto antes tras caer goleado en el Clásico contra el Barcelona. Y qué mejor escenario que la Champions League. Las madridistas han encontrado en la competición continental su bálsamo este curso y, ahora, vuelve a aparecer como el lugar idóneo en el que dejar a un lado sus problemas en el campeonato nacional. Eso sí, no tienen un partido sencillo para aliviar sus males. Enfrente un Arsenal vigente campeón de la competición que llega, eso sí, en un momento muy delicado.

Las gunners no han comenzado nada bien el curso. De hecho, suman tres encuentros seguidos sin ganar, con dos empates y una derrota. En la máxima competición, donde defienden título, sólo han ganado un partido, perdiendo otros dos. Por ello, este enfrentamiento contra el Real Madrid es clave para un Arsenal que quiere estar entre las 12 mejores del continente pero que no lo tiene, ni mucho menos, asegurado.

Con el cambio de formato, adaptándolo al nuevo de la Champions masculina, los cuatro primeros equipos se clasifican para cuartos de final, mientras que del quinto al duodécimo deberán superar una eliminatoria de acceso a ellos. Ahora mismo, las blancas son quintas, pudiendo meterse de nuevo en el top-4 si ganan en Meadow Park. Por su parte, todo lo que no sea que lo haga el Arsenal, será complicarse en exceso para las londinenses.

Las actuales campeonas de Europa llegan al choque con una victoria en Champions y con cuatro triunfos en Liga, sobre nueve partidos, puesto que han empatado otros tantos y perdido otro. Eso les lleva a estar en cuarta posición, mientras que en la máxima competición están undécimas, en el límite de los equipos clasificados.

Un Arsenal con dudas recibe al Real Madrid

Pese a la crisis en la que llegan, el Arsenal cuenta con recursos más que de sobra para poder darle la vuelta a la situación. Ya demostraron el pasado curso su capacidad para sobreponerse a las adversidades. Remontaron tanto en cuartos de final, contra el Real Madrid, como en semifinales, ante el Olympique de Lyon. Para culminar la machada, ganaron a un Barcelona que parecía invencible.

La presencia de jugadoras como Mariona, Alessia Russo, Chloe Kelly, Blackstenius, Williamson o Beth Mead hacen del conjunto gunner un rival de lo más peligroso, independientemente de la situación en la que lleguen. Además, cabe recordar que el pasado año, cuando estaban contra las cuerdas, tras caer en la ida de cuartos por 2-0 ante el Real Madrid, le dieron la vuelta en el Emirates con un incontestable 3-0.

Seguras en Champions

Ahora, el Real Madrid llega viendo como su racha de imbatibilidad ha llegado a su fin. Quién sino para devolverlas a su realidad que el Barcelona. Aunque el 4-0, más allá de lo duro que fue, resultó engañoso. El equipo compitió, estuvo cerca de meterse en el partido en el tramo final, con un penalti fallado que hubiera puesto el 2-1, y se dejó llevar en un descuento en el que encajó los dos últimos goles.

Aunque si esta temporada han mostrado efectividad en una competición, es en Champions. Ya venían con dudas tras un inicio dubitativo contra DUX Logroño y Atlético y consiguieron recuperarse ante el Eintracht en la previa. Firmaron grandes partidos en el comienzo de la fase de liga contra Roma, PSG y, también, contra el París FC, aunque en este caso se les escaparon los tres puntos y sólo pudieron lograr un empate. Ahora, buscarán recuperarse definitivamente con un triunfo que las lance hacia los cuartos ante un Arsenal en horas bajas.