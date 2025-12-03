Athletic-Real Madrid: sólo vale ganar

Sólo le vale ganar al Real Madrid en su visita a San Mamés, donde se medirá al Athletic (19:00 horas) en el encuentro adelantado por la celebración de la Supercopa de España. Los blancos llegan a este encuentro tras haber empatado los tres últimos partidos de Liga y después de ceder el liderato a favor del Barcelona.

En el vestuario del Real Madrid se respiran «malas vibraciones» y hay «malas sensaciones». El empate contra el Girona del pasado domingo mandó al traste todo lo conseguido unos días antes contra el Olympiacos en Atenas. Los blancos volvieron a fallar y la situación es más que complicada. Por ello, el partido contra el Athletic se antoja muy importante para el futuro del proyecto de Xabi Alonso.

En la caseta madridista hay varios grupos de jugadores que tienen claro que Xabi Alonso es uno de los mayores responsables de la situación que está viviendo el equipo, pero son más los que empiezan a mirarse a ellos mismos. Hay varios sectores de futbolistas que reconocen que ellos deben mejorar mucho para sacar adelante una situación que se complica partido tras partido.

El Real Madrid sabe perfectamente que el duelo contra el Athletic es muy importante. Los blancos podrían no soportar con dificultades un nuevo pinchazo en Liga y el futuro de Xabi Alonso se vería muy cuestionado. Parece complicado que alguien se plantee cesar al entrenador tras este encuentro dentro de la cúpula madridista, aunque una derrota grosera le pondría en una situación difícil de superar.

Sin Mendy, pero con Asencio

Xabi Alonso viaja a Bilbao con el regreso de Asencio, pero tiene las bajas de Alaba, que se sigue recuperando de una lesión muscular, Dean Huijsen, que está en la misma situación que el austriaco, Dani Carvajal y Mendy, que ha sufrido una dolencia muscular. El francés ha sido el último en caer.

En cuanto al once, todo apunta a que la pareja de centrales será la formada por Militao y Rüdiger, mientras que Camavinga tiene opciones de ser titular delante de Güler. Álvaro Carreras volverá a ser titular en el lateral izquierdo madridista.

Un león que despierta

El Real Madrid expone la crisis, en la que le han instalado tres empates ligueros consecutivos y la pérdida del liderato, en San Mamés, ante un Athletic que empezó a reaccionar -ganando en la última jornada al Levante en Valencia-, en una temporada que no le va como quería.

Fue una victoria de alivio para el Athletic, al que le espera una semana con un calendario temible, con las visitas seguidas a San Mamés de Real Madrid, Atlético de Madrid y PSG. Y eso después de tres salidas consecutivas que inició, recibiendo una goleada en el Camp Nou (0-4).

No obstante, los leones reaccionaron ya en Praga siendo mejores que el local Slavia en el choque de Champions, aunque no pasó del empate sin goles, y ratificaron esa mejoría en el Ciudad de Valencia con un 0-2 que reflejó con claridad su superioridad sobre el Levante.

En ese choque, no obstante, Ernesto Valverde perdió a Robert Navarro, uno de sus mejores jugadores en los últimos partidos, que se suma a otras bajas importantes en ataque como las de Oihan Sancet, sancionado, y los lesionados Iñaki Williams y Maroan Sannadi, éste una de las bajas de larga duración junto a Yeray Álvarez, Beñat Prados y Unai Egiluz.

Por contra, el técnico rojiblanco recupera a Aymerc Laporte y a Iñigo Ruiz de Galarreta, dos jugadores capitales en la iniciación del juego bilbaíno. A ambos se les espera en el equipo titular como parejas de Dani Vivián y Mikel Jauregizar en el centro de la defensa y en el doble pivote, a pesar del buen momento de Aitor Paredes y el joven Alejandro Rego.

Los laterales dependerán del estado de Yuri Berchice, que el lunes se retiró del entrenamiento con molestias físicas. Si está recuperado es indiscutible en el lateral izquierdo. En el derecho Iñigo Lekue se ganó ante el Levante seguir siendo titular. Si Yuri no llega, el propio Lekue es uno de los candidatos a suplirle, junto a Adama Boiro. Si Lekue juega en la izquierda, dejaría un hueco para el regreso al once de Andoni Gorosabel en el derecho.

Y en ataque, ante las bajas, parece claro que jugarán Alex Berenguer y Nico Williams en las bandas, Unai Gómez de media punta y Gorka Guruzeta como delantero centro. Aunque en el caso de Nico habrá que ver cómo se encuentra de la pubalgia que arrastra y de la que tanto él como todo el entorno rojiblanco, e incluso la selección española, están pendientes antes de todos los partidos.

Athletic – Real Madrid: posible once