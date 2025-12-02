El Real Madrid señala a Xabi Alonso por sus decisiones

«Preocupación e inquietud” en la cúpula del Real Madrid por el bajón de juego, compromiso y resultados del equipo. Señalan el primero a Xabi Alonso, porque creen que “la plantilla se le ha ido de las manos”, pero también creen que muchos futbolistas no están dando el nivel que tienen y que “no se pueden ir de rositas”. Insisten en que el técnico no corre peligro pero una derrota en San Mamés podría hacer saltar todo por los aires.

Así lo desveló Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones: «La dinámica no es buena, el mes de noviembre ha sido una cosa terrorífica. Partes el mes de noviembre después de ganar al Barcelona en el Bernabéu, pero llega el mes de noviembre y es debacle tras debacle con cuestiones que no han entendido en la entidad como poner a Fran García de extremo izquierdo por delante de Vinicius. Es otra crítica que se le hace a Xabi Alonso, que juega como un equipo pequeño. Sobre todo se observa caos».

Otra de las quejas que existen sobre Alonso es sobre su credibilidad hacia los jugadores. «No se ha tenido confianza en él desde el primer o segundo partido que dirigió. Vinicius con Ancelotti era el mismo desde el punto de vista humano. La diferencia, que Ancelotti sabía controlar el ego complicado del brasileño. Creo que Xabi Alonso, desgraciadamente, me fastidia porque es un gran tipo, tiene fecha de caducidad».

Tres partidos consecutivos sin ganar en Liga, una victoria de los últimos cinco duelos, liderato perdido de la competición doméstica y una insoportable sensación de levedad del equipo han provocado que salten las alarmas en la cúpula del Real Madrid. Florentino Pérez y su círculo íntimo de asesores giran la cabeza hacia el entrenador, pero no responsabilizan sólo a Xabi Alonso de la crisis del conjunto madridista: también miran hacia los jugadores.

En la cúpula del Bernabéu empieza a cundir cierta preocupación sobre si Xabi Alonso va a ser capaz de embridar a un vestuario que recela abiertamente del entrenador. Lo que comenzaron siendo rifirrafes puntuales con algunos de los jugadores con más ego de la plantilla han acabado con un contagio mayoritario entre los futbolistas, tan acostumbrados al talante de Ancelotti, a los que no gustan los métodos del entrenador.

Xabi Alonso corre peligro

La figura del entrenador, ratificada tardíamente por el club hace ahora seis días con aquella frase «el jefe es Xabi Alonso», pasa a estar ahora cuestionada por parte de la cúpula, que ya no descarta ningún escenario, aunque insisten en que el técnico no corre peligro. Pero la realidad es que una derrota del Real Madrid en San Mamés con una mala imagen del equipo podría provocar que todo saltara por los aires.

Pero en la cúpula del Real Madrid no sólo se mira a Xabi Alonso, también a los jugadores. Son varios los futbolistas señalados por los dirigentes por su inexplicable bajón de rendimiento. Son los mismos jugadores irreconocibles para la afición que, partido tras partido, dan clara muestra de que están lejísimos de su mejor versión: Trent, Huijsen, Bellingham, Valverde, Brahim, Rodrygo… la lista es muy larga.

Los dirigentes del Real Madrid no entienden cómo algunos jugadores están desenchufados y su rendimiento ha descendido de una manera tan alarmante. Algunos de ellos están entre los futbolistas más determinantes del equipo y su bajón afecta de manera directa a los resultados colectivos del conjunto madridista. Por eso en el club se cree que los futbolistas «no pueden irse de rositas».

Es evidente que el Real Madrid no va a traspasar a jugadores en el mercado de invierno, donde la única operación prevista es la cesión de Endrick al Olympique de Lyon, pero si el rendimiento de muchos de sus futbolistas no comienza a mejorar, alguno de ellos podría entrar en una amplia lista de operación salida para poder financiar la reconstrucción de la plantilla de la próxima temporada. Con o sin Xabi Alonso.