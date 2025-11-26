Xabi Alonso: «Me quedo mucho con las cosas que han pasado dentro, que son positivas»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras la sufrida victoria lograda por el Real Madrid ante el Olympiacos en la quinta jornada de la fase liga de la Champions. Los blancos, que empezaron perdiendo, terminaron ganando 3-4 tras un póker de Mbappé. En los minutos finales, los madridistas sufrieron mucho y pudieron ver como la victoria se escapaba.

Xabi comenzó analizando el encuentro y la victoria: «Lo importante era hoy ganar y romper la dinámica de la que veníamos. Queríamos romper esa sensación y necesitábamos esta victoria. Ahora hemos dado un paso importante hacia el top-8. Nos hemos puesto con 12 puntos y hemos cambiado las sensaciones».

«En la Champions hay momentos para todos. Pese a ir 1-0, hemos reaccionado con madurez y tranquilidad. No nos hemos vuelto locos. La segunda parte ha sido un poco diferente, pero contento con la victoria. Hemos tenido tranquilidad, madurez y confianza en la primera mitad. Al final ellos apretaron y nos faltó ajustar para tener posiciones más largas», continuó.

«Mbappé ha estado muy bien con los goles, Vinicius muy bien con las asistencias, pero todos han estado muy bien. Era importante cambiar la dinámica», añadió.

Sobre el momento del vestuario, fue claro: «Todos estamos unidos. Sabemos que la temporada va a ser larga y exigente. La unidad es fundamental, hay momentos en lo que sabemos que hay que aguantar y no debemos deshacernos».

A la hora de analizar a su defensa, comentó lo siguiente: «Hay que mejorar en todo. Los momentos en los que no estuvimos bien los mejoraremos». «Me da mucha pena el gol anulado porque es una jugada que ayer hablamos. Es un gol típico suyo. Me ha dado mucha pena. La combinación que ha tenido con Mbappé ha sido muy buena. Hemos tenido muchas dificultades. Ha sido un partido de momentos que lo hemos sacado gracias a todos. Camavinga tenía un resfriado, Asencio forzó con molestias en el isquio…», aseguró sobre el brasileño.

«Han sido unas horas previas muy productivas que nos han ayudado a seguir creciendo y a no romper la dinámica. Ha sido todo muy positivo. Me quedo mucho con las cosas que han pasado dentro, que son positivas», comentó sobre el día de ayer.

«Mbappé es muy importante. Los goles son fundamentales, pero su liderezgo también. Tiene mucho talento natural», aseguró. Sobre si se ha quitado un peso de encima, fue claro: «Llegaba con mucha más tranquilidad de la que os podéis esperar. No soy novato y sé que el camino es largo. Hay que ser críticos y tener autoexigencia, pero también que siempre hay un partido siguiente».

«Ya se verá si esto supone un punto de inflexión. Hemos tenido buenas sensaciones y hemos compartido cosas. Ahora vamos a Gerona y Bilbao. Jugamos cinco partidos fuera de casa y eso no es normal», explicó.

Por último, alabó a Lunin: «Tiene mucha personalidad. Siempre está preparado. Una pena los tres goles, pero ha transmitido mucha seguridad. Contamos con él y jugará».