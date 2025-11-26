Mbappé: «La gente habla mucho fuera, tenemos que protegernos los jugadores y al entrenador»

Kylian Mbappé fue el héroe del Real Madrid en el partido de Champions de este miércoles contra el Olympiacos (3-4). El francés fue autor de los cuatro goles del equipo blanco y al terminar el choque, tras la victoria, habló como un capitán para analizar el bache que atraviesan los de Xabi Alonso. El delantero pidió protección para los jugadores y también para su entrenador por las críticas contra la plantilla.

«Veo al equipo bien, claro que hay cosas que mejorar. Sé que la gente habla mucho fuera, cuando juegas para un club como el Real Madrid, famoso, es normal que la gente hable. Nosotros los jugadores tenemos que proteger a los jugadores, al entrenador, a toda la gente de la plantilla porque al final estamos todos juntos. No voy a decir que contra la gente de fuera, pero estamos juntos y los madridistas están con nosotros. Hay que estar orgulloso y dar todo por el escudo porque nos vamos a jugar muchas cosas esta temporada», afirmó de forma tajante, refiriéndose al ruido exterior en torno a Xabi Alonso, los egos de los futbolistas y su gestión del vestuario blanco.

«Fue muy importante ganar otra vez, sabemos que hacía tres partidos que no ganábamos, muchísimo para un equipo como el nuestro. Día de Champions, muy importante ganar para quedar entre los ocho primeros, que es el objetivo del equipo en la primera parte de la temporada en la Champions. Un partido un poco complicado, es complicado ganar aquí. Empezamos muy mal, con muchas pérdidas y encajamos el primer gol. Después teníamos el control del partido y metemos muchos goles. La segunda parte fue un mano a mano, nosotros marcamos, ellos también y nos vamos con la victoria», dijo Mbappé en Movistar +.

Mbappé habla como un capitán

«No sé qué nos ha fallado. Tenemos que mirar otra vez. La única cosa que yo veo es que teníamos secuencias que teníamos el control del partido, que fuimos muy contentos de marcar goles, tener ocasiones, situaciones… son cosas que tenemos que seguir así, mirando en positivo y mirando lo negativo», añadió. «Bien bien bien, estoy muy contento. Marcar goles siempre es un placer para mí y los compañeros me dan muchos balones de gran calidad. Tengo mucha suerte de jugar aquí en este equipo con todos los jugadores que tengo en la plantilla. Intento marcar siempre, a veces pasa, otras no, pero siempre tengo la intención de ayudar a mi equipo», comentó el francés.

Pese a las palabras de Mbappé, autor de un póker, el Real Madrid volvió a realizar una mala actuación defensiva que casi le cuesta un duro tropiezo en El Pireo. Es cierto que los blancos no tuvieron a sus dos centrales titulares, pero los tres goles de Olympiacos reflejaron una debilidad atrás que bien pudo valer un empate para los de José Luis Mendilíbar.