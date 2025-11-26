Un Real Madrid sin defensa… pero con Mbappé

Mbappé no se dejó amedrentar por el infierno griego, que apareció en los prolegómenos del encuentro, y puso orden y paz en el Real Madrid haciendo tres goles contra el Olympiacos en la primera mitad. Un póker que valió para remontar el tanto inicial de los griegos que ponía en jaque a los de Xabi Alonso.

Mbappé hizo muy buenas las asistencias perfectas de Vinicius, primero; Arda Güler, después; y Camavinga, en último lugar, para hacer el segundo hat-trick más rápido en la historia de la Champions. El récord lo tiene Salah, que en 2022 contra el Glasgow Rangers hizo tres dianas en 6 minutos y 13 segundos. El madridista tardó 6 minutos y 42 segundos. En el segundo tiempo, tras otra gran jugada de Vini, llegó el cuarto.

Además, con estos goles, puso punto final a una sequía de tres encuentros sin ver portería. Desde que marcase al Valencia, no pudo hacer gol contra Liverpool, Rayo Vallecano —donde ni siquiera disparó a puerta— ni el pasado domingo frente al Elche.

Vinicius, partidazo sin marcar

Vinicius hizo un auténtico partidazo en Atenas. El brasileño marcó, aunque su golazo no valió por fuera de juego previo de Mbappé. Pero qué más da, si bordó el fútbol. Puso en jaque una y otra vez a la defensa del Olympiacos, hizo una jugada de fantasía a la que solo le faltó acertar en la definición y dio dos asistencias de gol a Mbappé.

Carreras vale para todo

Decía Álvaro Carreras en la previa que con la camiseta del Real Madrid jugaba donde se lo pidiesen, y así lo hizo en Grecia, donde fue central, cuajando un gran encuentro y completando los 90 minutos. El gallego sigue haciendo méritos y demostrando que la apuesta que el club blanco hizo por él fue todo un acierto.

No hubo cama

Le preguntaban a Xabi Alonso en la previa de un encuentro contra el Olympiacos si los jugadores tenían capacidad para “hacer la cama” a un entrenador. El vasco, en una rueda de prensa donde se le vio especialmente tranquilo para lo que se avecinaba, decía que a los futbolistas había que tenerles mucho respeto. En Grecia se confirmó que, por lo menos esta noche, los jugadores del Real Madrid no tenían la más mínima intención de boicotear a su técnico, ya que jugaron un encuentro tremendamente comprometido para sacar adelante una situación muy complicada.

El resfriado de Camavinga

Camavinga tuvo que ser cambiado al descanso por culpa de un fuerte resfriado. Una mala noticia para el Real Madrid, ya que estaba cuajando un gran encuentro en la primera mitad, pero tenía dificultades para respirar y tuvo que ser sustituido por Ceballos.

Mendy, siete meses después

Mendy no jugaba un partido con el Real Madrid desde el pasado 26 de abril, cuando fue titular en la final de la Copa del Rey que se celebró en Sevilla. Ancelotti, llevando la contraria a Pintus, decidió poner de inicio al francés, que a los 11 minutos se rompió para estar más de medio año apartado de los terrenos de juego. Doscientos catorce días después, vuelve a formar de inicio en el lateral izquierdo de la defensa madridista. De hecho, junto a Lunin, debutó en la presente temporada en Atenas.

Mendy completó los 90 minutos y cuajó un gran encuentro en el lateral izquierdo. A pesar de la inactividad —llevaba más de medio año sin jugar— estuvo más que correcto. Y es que, en posición y rigor táctico, hay muy pocos jugadores que le puedan superar.

Las notas del Real Madrid