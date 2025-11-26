Mbappé lo arregla todo: su hat trick en siete minutos resucita al Real Madrid en El Pireo

Kylian Mbappé resucitó al Real Madrid (y a Xabi Alonso) con tres golazos en siete minutos que hicieron que el equipo blanco remontase tras encajar un tanto en contra del Olympiacos en el partido de la jornada 5 de Champions. El francés hizo un hat trick exprés, con tres bonitas dianas. La primera por debajo de las piernas del meta griego después de un espectacular pase de Vinicius con el exterior de su bota derecha, la segunda con un bestial remate de cabeza y la tercera con una colocación perfecta del disparo.

En el segundo el asistente fue Arda Güler con un pedazo de centro con la pierna derecha y para el tercero Eduardo Camavinga se inventó un genial pase en largo que bajó Mbappé, sólo ante Tzolakis, para sellar el hat trick. Acto seguido, Vinicius marcaba el cuarto, pero el VAR se lo anulaba por fuera de juego tras consultarlo con el árbitro inglés Anthony Taylor.

El triplete de Mbappé sólo es superado en velocidad por 29 segundos por uno de Salah con el Liverpool en 2022 (récord de la Champions al hacerlo en 6:13 minutos; 6:42 el de Kylian). Los tres goles del francés dieron vida a un Real Madrid que se convirtió en un ciclón ante Olympiacos después del duro varapalo que supuso el 1-0. Los de Xabi Alonso mostraron una gran capacidad para levantarse y su estrella puso la calidad para mandar a la red todas las ocasiones.