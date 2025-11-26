El Real Madrid se lo deja claro al vestuario: «Xabi Alonso es el jefe»

«Xabi Alonso es el jefe». No hay mucho más que añadir. Luego, todo lo marcarán los resultados y una derrota esta noche en el Georgios Karaiskakis de Atenas, donde nunca ha ganado el Real Madrid un partido oficial, pondría en jaque a una entidad madridista que mira con preocupación la actitud de una parte de los jugadores y que debería tomar medidas, pero el mensaje que la esfera más alta de la cúpula blanca ha transmitido a todos los estamentos del club es cristalino: el entrenador donostiarra tiene el apoyo y respaldo total de los que mandan.

Tal y como reconoció Xabi Alonso en la previa del encuentro contra el Olympiacos, antes de viajar a Atenas habló en la capital de España con Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid. Ambos le felicitaron por su 44 cumpleaños, como es normal, pero también le quisieron apoyar y demostrar la confianza plena de los que más mandan en el club tras encadenar tres malos resultados seguidos -derrota en Liverpool y empates en Vallecas y Elche- y a pocas horas de tener que afrontar un partido muy importante contra el Olympiacos en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions.

Este apoyo se vio reflejado en la actitud de Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al duelo contra los griegos. Hacía meses que el donostiarra no se mostraba tan suelto, tranquilo, relajado. Dominó el escenario, el mensaje, la situación. Lo controló absolutamente todo como hacía tiempo que no sucedía. Se quitó esa coraza que le estaba atenazando y que le llevaba a emitir respuestas a las preguntas de los periodistas cuanto menos extrañas. Xabi fue Xabi. En su esencia. Y esto no pasó inadvertido ni para el club ni para los periodistas que cada dos días se sientan delante de él en cada rueda de prensa.

Xabi Alonso enseñó una versión mucho más tranquila y relajada. Reconoció la conversación con el presidente y José Ángel antes de viajar a Atenas, habló sin tapujos de las actitudes de varios futbolistas y dejó claro que el Madrid que se estaba viendo en las últimas semanas no le estaba gustando. Todo esto lo dijo horas después de recibir el apoyo total de las dos personas que más mandan en el Real Madrid.

Los jugadores también saben que Xabi Alonso tiene el apoyo de los que más mandan en el club blanco. Por ello, aquellos futbolistas que no están a gusto con el técnico y que preferirían un cambio de aires -que los hay- deberán entender que, por el momento, él es el «jefe» de ese vestuario.

Todo ayuda

En la noche del martes, en el hotel de concentración del Real Madrid en Atenas, se vio la Champions. No era para menos. Había auténticos partidazos en el primer turno de la jornada. Y, cómo no, en el seno madridista gustaron las derrotas de Barcelona y Manchester City. Todo lo que sea que a tus enemigos no les vaya bien te da oxígeno.

No obstante, Xabi Alonso, los jugadores y el club saben que deben ganar al Olympiacos si no se quieren meter en un verdadero problema deportivo. El duelo contra los griegos es muy importante para el futuro de la entidad madridista en la máxima competición continental, ya que empezarán a saltar al césped fuera del top-8 y con la obligación de ganar para no complicarse la vida.