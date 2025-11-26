Dice el refranero español que a perro flaco, todo son pulgas. Algo así le pasa al Real Madrid de Xabi Alonso. Los blancos han aterrizado en Atenas con dudas, en una situación delicada, tras no ganar en los tres últimos encuentros -con lo que eso significa en la entidad madridista- y con un solo central. Sí, de los cinco que tiene el donostiarra en la plantilla madridista, solo Raúl Asencio está disponible para este encuentro.

Alaba sufrió una sobrecarga tras jugar con Austria y sellar la clasificación para el Mundial de 2026. Rüdiger está muy cerca de reaparecer, pero no ha llegado para el encuentro de Atenas. Militao apunta al Celta tras sufrir una dolencia con Brasil. Y, el último, Dean Huijsen padece una sobrecarga en el muslo izquierdo tras el encuentro contra el Elche del pasado domingo, donde forzó para jugar.

Por lo tanto, Asencio es el único central que Xabi Alonso tiene sano para el importante partido contra el Olympiacos, perteneciente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions. El vasco deberá buscar una alternativa, siendo Tchouaméni, siempre que esté en condiciones de ser titular, el que tiene más opciones de jugar en esa posición.

El francés sufrió ante el Liverpool una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda que, en principio, iba a mantenerlo tres semanas alejado de los terrenos de juego. No llegó al duelo contra el Elche, pero sí estará contra el Olympiacos y apunta a ser fundamental.

Tchouaméni ha demostrado que en el centro del campo ya es un jugador de clase mundial, pero también tiene la calidad suficiente para jugar en el centro de la defensa. De hecho, esta temporada lo ha hecho con Xabi Alonso en la línea de cinco, tal y como sucedió en el Mundial de Clubes, y en línea de cuatro.

Carreras, otra opción

La otra posibilidad que tiene Xabi Alonso para la posición de central es la de Álvaro Carreras. El gallego ya formó en esa posición en el Ciudad de Valencia contra el Levante, en un encuentro donde los madridistas hicieron uno de los mejores partidos de la temporada. Si el de Ferrol es el socio de Asencio, Fran García sería el lateral izquierdo.

Mendy, la posibilidad más remota

La opción más remota es que Mendy juegue de central, pero la realidad es que el francés no juega un solo minuto desde la final de la Copa del Rey que se celebró el pasado 26 de abril en Sevilla. El francés está recuperado, pero no ha vuelto a pisar el césped, ni siquiera calienta, por lo que verle de inicio ante el Olympiacos parece una temeridad. Por no decir que es una acción casi imposible.