Xabi Alonso: «Pienso mucho en lo que harían en su momento Carlo, Mou o Pellegrini»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará este miércoles al Real Madrid contra el Olympiacos en la quinta jornada de la fase liga de la Champions. El donostiarra afronta un partido tremendamente importante para su futuro, puesto que tras tres pinchazos seguidos, todo lo que no sea ganar en Atenas meterá en un problema muy grande a los blancos y, en especial, al técnico vasco.

En el día de su cumpleaños, Xabi, más tranquilo y claro que en otras ocasiones, aseguró que su equipo necesita «un buen partido» tras los últimos encuentros. «Tenemos que jugar, debemos tener claro que es un encuentro importante para la clasificación. Tras los tres últimos resultados, mañana queremos otros», aseguró.

Sobre la gestión de los egos, explicó lo siguiente: «Es tan importante como la parte futbolística, el trabajo táctico y el trabajo físico. Es fundamental, en el Madrid como en cualquier equipo».

A la hora de ser cuestionado sobre si ser entrenador del Real Madrid era lo que se esperaba, comentó lo siguiente: «Está siendo lo que esperaba, un trabajo muy exigente. Con momentos en los que necesitas concentración, otros en los que necesitas tener una reacción. Pero estoy disfrutando con todo, con todo el pack que significa».

«Es exigente, pero seguro que no soy el primer entrenador que tiene que vivir estas situaciones. Pienso mucho en lo que harían en su momento Carlo, Mou o Pellegrini que son los entrenadores que tuve. No son situaciones nuevas, tenemos la exigencia y la autocrítica necesaria. Sabemos hacia donde queremos ir… y juntando todo esto, lo disfruto», explicó.

Xabi también comentó de como es lidiar con estos jugadores: «Son exigentes, son profesionales. Tienen este tipo de situaciones, pero son los que le hacen ser lo que son. Y luego tienes que estar conectado con ellos». Sobre la importancia del entrenador, dijo lo siguiente: «Yo creo que en todos los equipos lo más importante son los jugadores. Lo decisivo es la calidad de los jugadores, su actitud, lo bien preparados que estén… Nosotros les acompañamos y tenemos que estar al lado de ellos».

«Hay que tener mucho respeto por los jugadores. No voy a hablar de eso. Sé lo que son los vestuarios, lo que tienes que pasar y cómo tienes que convivir con el ruido externo. Son situaciones que no nos pueden hacer perder el foco. Los resultados no son los deseados, sabemos las consecuencias que tienen, pero que no nos saquen del camino que queremos», comentó.

Sobre el Olympiacos, dijo lo siguiente: «No sabía lo de la Youth, sí lo de la Conference. No solo sigo a Olympiacos porque juguemos contra ellos. Lo sigo porque tengo mucho aprecio a Mendilibar y a Darko Kovacevic. Mendilibar es un gran entrenador, que propone un fútbol muy intenso y está obteniendo ese reconocimiento que ya tuvo en el Eibar y en otros clubes y que ahora tiene también en Olympiacos».

«Sabemos el momento que es y en la situación en la que estamos. Lo que a mí me preocupa es lo que pasa en Valdebebas, mañana en el campo y en la preparación con los jugadores, a lo otro no le presto atención», explicó al ser preguntado sobre las voces que cuestionan su futuro.

Xabi reconoció que ha hablado con Florentino Pérez: «No es necesario. He hablado esta mañana con el presidente y también hablo con José Ángel. El día a día es lo que nos hace estar comunicados». Además, reconoció que hay cosas que no le gustan: «Es un proceso. Todo cambio necesita un tiempo. Todo proceso no sucede inmediato y si miramos los últimos tres partidos hay cosas que no me han gustado y las hemos hablado. Pero si miramos atrás hemos hecho también cosas buenas. No hemos sido constantes en algunas fases del juego y por eso hemos tenido malos partidos. Pero ahora toca mañana».

Por último, habló sobre cómo le llega su mensaje a los jugadores: «Para nada. Lo que hablamos está muy claro, no cambia tanto de partido a partido. Luego es fútbol».