El Real Madrid está tocado: un vestuario con «malas sensaciones y malas vibraciones»

El día después al empate en Montilivi, las sensaciones en el Real Madrid están lejos de ser las mejores a pocas horas de tener que viajar a Bilbao para jugar otro partido que se antoja capital por la Liga y para el futuro de Xabi Alonso. «Malas sensaciones y malas vibraciones», así resumen desde el vestuario madridista el sentir de la caseta blanca tras sumar el tercer pinchazo consecutivo en el campeonato nacional frente al Girona.

El vestuario del Real Madrid está tocado y no es para menos. Los blancos no terminan de reaccionar y las sensaciones obtenidas en Atenas, positivas por cómo se unió el equipo y por la victoria contra el Olympiacos, se diluyeron. Los hombres de Xabi Alonso pusieron corazón, pero faltó, una vez más, fútbol para sacar el partido adelante.

En la caseta madridista hay varios grupos de jugadores que tienen claro que Xabi Alonso es uno de los mayores responsables de la situación que está viviendo el equipo, pero son más los que empiezan a mirarse a ellos mismos. Hay varios sectores de futbolistas que reconocen que ellos deben mejorar mucho para sacar adelante una situación que se complica partido tras partido.

Una finalísima en Bilbao

El Real Madrid sabe perfectamente que el duelo contra el Athletic es muy importante. Los blancos podrían soportar con dificultades un nuevo pinchazo en Liga y el futuro de Xabi Alonso se vería muy cuestionado. Parece complicado que nadie se plantee cesar al entrenador tras este encuentro dentro de la cúpula madridista, aunque una derrota grosera le pondría en una situación difícil de superar.

La falta de fútbol

«Tenemos que jugar al fútbol desde ya. Solo así lograremos los objetivos». Esta reflexión, que nace desde el seno del Real Madrid, no es nueva. Se lleva repitiendo de manera sistemática desde hace mucho tiempo. Demasiado tiempo se puede decir. La cúpula madridista es la primera que reconoce que este equipo no juega a absolutamente nada, que la falta de ideas a la hora de generar fútbol es alarmante y que su margen de reacción es muy limitado. Por eso, contra los equipos grandes suelen salir mal parados, y contra los pequeños, a poco que estén un poco atinados, sufren mucho.

La realidad es que hay varios sectores del club blanco, empezando por el entrenador, que consideran que falta la figura de un mediocentro. Y podemos decir que empieza por Xabi Alonso, porque este, cuando empezaba a planificar la plantilla, pidió a la entidad madridista fichar un mediocentro que aportase calidad a la medular. El elegido era Martín Zubimendi, que finalmente terminó recalando en el Arsenal.