Xabi Alonso: «Me sorprende que no revisaran el posible penalti a Rodrygo»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras el tercer pinchazo consecutivo del Real Madrid en Liga. Los blancos sólo pudieron empatar contra un Girona que llegó a este encuentro con muchas bajas. Mbappé hizo el gol de la igualada desde los once metros. Los madridistas ya no son líderes, una posición que recupera el Barcelona.

«En la segunda parte hubo una mejoría. Nos faltó puntería. En la segunda mitad. Estamos ahí y todo está muy ajustado. Las temporadas son fases. El equipo tuvo ganas para sobreponerse al 1-0, pero nos faltó. Hay que seguir con la exigencia que requiere jugar en el Real Madrid. Esto es muy largo», explicó Xabi Alonso.

Sobre el posible penalti a Rodrygo, comentó lo siguiente: «Es una jugada revisable por el VAR y te sorprende. Habrá que verla, pero son jugadas decisivas que pueden marcar el partido». «No tengo ningún reproche a los jugadores. Hay que seguir con la unidad que tenemos. El miércoles tenemos una nueva ocasión en Bilbao», explicó.

A la hora de explicar si falta fútbol, fue claro: «En la segunda parte nos faltó mucho más. Hay que analizar el porqué no lo conseguimos. Hay que darle continuidad y hoy se repite un poco». Sobre que se juegan el miércoles ante el Athletic, comentó lo siguiente: «Es una oportunidad para volver a ganar fuera de casa. Nos jugamos tres puntos, pero es un momento para ganar en Bilbao. Lo necesitamos y lo queremos».