Así queda la clasificación de la Liga tras el empate del Real Madrid contra el Girona

El Real Madrid pierde el liderato de la clasificación de la Liga tras cosechar contra el Girona en el partido de la jornada 14 su tercer empate consecutivo. Ni en Vallecas ni en Elche ni en Montilivi han sido capaces de sacar una victoria los de Xabi Alonso, que cierran el mes de noviembre en segundo puesto con 33 puntos, uno menos que el Barcelona (34), nuevo líder del campeonato.

El equipo blanco empezó perdiendo con un gol de Ounahi en el descuento de la primera parte que venía precedido de una falta de Álex Moreno, defensa del Girona, sobre Kylian Mbappé, y consiguió empatar en la segunda mitad con el tanto de penalti del francés. Luego tuvo ocasiones para remontar, pero se quedó a medias.

El Barça, que ganó sufriendo al Deportivo Alavés por 3-1, se aúpa al primer puesto antes de recibir al Atlético el próximo martes en el Camp Nou en un choque a cara de perro por la Liga. Por su parte, los colchoneros regresaron a la cuarta posición pese a vencer al Oviedo por 2-0 después de que el Villarreal cumpliese ganando a domicilio a la Real Sociedad con un gol sobre la bocina de Alberto Moleiro.

Betis y Espanyol siguen ocupando las plazas de Europa League, ambos empatados a 24 puntos tras ganar respectivamente a Sevilla, en el derbi sevillano, y al Celta de Vigo, los dos como visitantes. En descenso se mantienen los mismos: Girona, pese a empatarle al Real Madrid, Levante, que cayó ante el Athletic y despidió a Julián Calero, y Oviedo, que perdió con el Atlético en el Metropolitano. Aun así, Mallorca (13), Valencia (13) y Osasuna (12) siguen metidos en el ajo al estar a un punto o con los mismos que los de Míchel.

El Real Madrid, segundo en la clasificación de la Liga