Escándalo en Montilivi: De Burgos pasa de un penalti a Rodrygo y el VAR ni le avisa

Después de 80 minutos de un arbitraje bastante polémico, la actuación de De Burgos Bengoetxea en Montilivi y de Pulido Santana en el VAR tornó a escandalosa cuando el árbitro del partido de la jornada 14 de Liga pasó de pitar un penalti claro de Joel Roca sobre Rodrygo Goes que vio desde muy cerca y su compañero ni siquiera le aviso. El colegiado vasco mandó sacar rápidamente al Real Madrid el córner tras volver a perjudicarle.

El toque del jugador del Girona en la pierna izquierda de Rodrygo era clarísimo, pero De Burgos, que ya se tragó una falta de Álex Moreno sobre Kylian Mbappé que precedía al gol del Girona, lo omitió por completo y pidió al Real Madrid que sacase rápidamente de esquina. Pulido Santana ni quiso enmendar el error del árbitro de campo al no verla en directo y el partido siguió en empate (1-1) tras esa acción súper polémica en el 80′.

No fue la única acción polémica que perjudicó al Real Madrid en este partido de Liga contra el Girona. Antes de esta acción no pitada, De Burgos sí pitó un penalti claro de Rincón sobre Vinicius. Pero en la primera parte las decisiones arbitrales perjudicaron a los blancos.

Primero con un gol anulado a Mbappé por una mano previa a su disparo a portería en el minuto 40. Cinco minutos después marcó el Girona el 1-0 y el delantero francés protestó la decisión al cuarto colegiado porque entendía que le habían hecho una falta en el inicio de esa jugada. Y efectivamente así ocurrió. El galo cayó derribado y no pitaron nada.