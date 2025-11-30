Gaspart enloquece contra el Real Madrid: «¿Negreira? El único tramposo aquí es Florentino»

Joan Gaspart, ex presidente del Barcelona, ha enloquecido contra Florentino Pérez por las palabras que el presidente del Real Madrid dijo sobre el club azulgrana hace una semana en la Asamblea de socios compromisarios. El que también fuera ex vicepresidente de la RFEF, y considerado como uno de los peores presidentes de la historia del Barça, ha llamado «tramposo» a Florentino.

«El Negreira del fútbol español es el señor Florentino Pérez. El Madrid hace cien años que es Negreira y Florentino Pérez ejerce de Negreira desde hace 25 años de forma muy clara. El único tramposo aquí es Florentino Pérez», llegó a decir Joan Gaspart. Por supuesto, el ex presidente culé no dio ninguna prueba ni explicó por qué Florentino es «un tramposo».

Lo llamativo del argumento de Gaspart es que diga que «el Negreira del fútbol español es Florentino Pérez», cuando también con él en su nefasta presidencia en el Barcelona también se pagó al auténtico Negreira, el número dos de los árbitros. Está documentado que el equipo azulgrana -durante más de tres lustros- pagó al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, también bajo la presidencia de Joan Gaspart, algo que no ha sucedido en el Real Madrid, ni con la presidencia de Florentino Pérez ni de ningún otro mandatario.

«Está insinuando que el Barça ha ganado títulos que no merecía. Es decir, que Messi es una mierda», continuó Joan Gaspart, ahora ya habitual comentarista en diferentes medios de comunicación y que llegó a ser, pese a su continuo antimadridismo y su forofismo culé, vicepresidente de la Federación Española. Lo fue, además, durante la época en la que Enríquez Negreira tenía ese mismo cargo en el Comité Técnico de Árbitros.

En la Asamblea de socios compromisarios, celebrada hace una semana, Florentino Pérez explicó que «no es normal que el Barcelona pagase a Negreira durante 17 años cualquiera que fuese el motivo» y recordó que ese «período coincide, casualmente, con los mejores resultados del Barcelona en nuestro país».