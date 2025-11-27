Xabi Alonso y un giro de 180 grados

Todos los que le escuchamos sentimos algo parecido el martes. El rictus de Xabi Alonso era otro al de las semanas pasadas. También eran diferentes sus explicaciones. Más tiempo en cada respuesta, más conexión con las preguntas que se le hacían y más deseos de comunicar.

Para entonces, Xabi Alonso ya había recibido el apoyo de Florentino y estaba acometiendo un cambio de estrategia en su relación con el vestuario. Reuniones varias, algunas individuales, le hubieron ver que algunos jugadores mostraban otra actitud. De esta forma se llegó a un pacto, quizás tácito, de remar todos en la misma dirección. Ayer Xabi, tras el partido, ponía en valor “las cosas que habían ocurrido dentro del vestuario estos días”.

El técnico tolosarra tiene las cosas muy claras y es muy germánico a la hora de apostar por su planteamientos. Pocas veces se han visto en Valdebebas un cuerpo técnico que pase tantas horas trabajando en cada detalle, pero negar que la realidad que se va mostrando con el paso del tiempo le debe hacer a uno matizar ciertas cosas sería de necios. Xabi Alonso sabe más hoy de qué supone entrenar al Real Madrid que lo que sabía el 1 de julio. También conoce mejor a sus jugadores.

Quizás el cambio en la estrategia comunicativa y de gestión de vestuario no sea lo único que cambie en la cabeza de Xabi. Es probable que el técnico del Real Madrid no tenga la plantilla ideal para la implantación plena de sus ideas. Es por ello que podría resultar inteligente comprar tiempo a través de los resultados y de planteamientos de partido que potencien las virtudes que sí tiene su plantilla. Ayer Mendilibar decía que Vinicius y Mbappé frescos les habían hecho mucho daño. Es posible que veamos más veces esto durante la temporada.

Por lo demás, fue un partido que expuso la calidad de estos dos jugadores y también las terribles bajas en defensa. El área se defendió muy mal y los suplentes no supieron dar el mismo nivel que dieron los sustituidos. La transcendencia de la victoria se sintió en las piernas de los jugadores que acabaron pidiendo la hora. Pero en el fútbol suele ocurrir que llegan antes los buenos resultados que el buen juego. Y el Madrid ayer volvió a tener un buen resultado tras la mala racha de tres partidos. Por algo se empieza.