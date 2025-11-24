Iturralde hace el ridículo para criticar a Florentino y manipula la amenaza de González Fuertes al Madrid

El ex árbitro Iturralde González sigue con su animadversión al Real Madrid, la misma que tenía en el terreno de juego. Ahora comentarista en medios de comunicación, el ex colegiado ha acusado a Florentino Pérez de «mentir» y «hacer un discurso populista» en referencia al discurso que el presidente del Real Madrid hizo en la Asamblea del club blanco celebrada este domingo.

En concreto, Iturralde se refirió a la parte en la que Florentino Pérez habló de González Fuertes, el árbitro de VAR que amenazó al Real Madrid en la previa de la última final de Copa del Rey. «¿Cómo es posible que en la previa de la Copa del Rey el árbitro encargado del VAR amenazara al Real Madrid con que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club?», dijo Florentino Pérez ante los socios compromisarios.

Tras escuchar a Florentino Pérez, Iturralde González arremetió contra él a base de manipulaciones, porque la base del argumento del ex árbitro es que en ningún momento González Fuertes mencionó al Real Madrid.

«Florentino Pérez ha mentido en cuanto a que González Fuertes amenazó al Real Madrid. En ningún momento lo hizo. González Fuertes denuncia una situación que tienen los árbitros, de muchos ataques de medios, de redes sociales, de clubes… pero en ningún momento menciona al Real Madrid o cita al Real Madrid», dijo Iturralde González.

Y lo que hace el ex colegiado es manipular, porque si bien en ningún momento este árbitro de VAR dijo «Real Madrid», sí que contestaba a una pregunta sobre el Real Madrid y los vídeos de su televisión. Cuando González Fuertes hizo ese alegato en el que asegura que «iban a tomar medidas» y que «no vamos a seguir permitiendo lo que está ocurriendo» respondía a una pregunta sobre las críticas al arbitraje del Real Madrid. No de ningún otro equipo, sino específicamente del Real Madrid.

De ahí que Iturralde González mintiera a la audiencia de la Cadena SER al decir que González Fuertes no amenazaba al Real Madrid. Sí lo hacía, porque cuando dijo aquellas palabras en la previa de la final de Copa del Rey se refería al club blanco, por mucho que no lo mencionara. Contestaba a una pregunta sobre el Real Madrid.

«Si quieres hacer un discurso populista, por lo menos no digas bulos ni mentiras. Y hoy Florentino Pérez ha mentido a toda su asamblea con el tema de González Fuertes», continuó Iturralde González, lanzando él una idea manipulada de lo que ocurrió en aquella rueda de prensa previa a la final de Copa jugada el pasado mes de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.