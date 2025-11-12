Endrick lo tiene casi hecho con el Olympique de Lyon

Endrick tiene decidido salir del Real Madrid cuando se abra la ventana del mercado invernal el próximo mes de enero y su destino será el Olympique de Lyon. El acuerdo entre el brasileño y el club francés es total y sólo faltan por perfilar pequeños flecos contractuales entre el Lyon y la entidad madridista en cuanto al importe de la cesión, que no la duración de la misma que será de seis meses, hasta junio de 2026.

Aunque este verano en el Real Madrid le recomendaron que lo mejor para su progresión era buscar una salida, Endrick prefirió quedarse a probar suerte a las órdenes de Xabi Alonso. Su lesión le privó de disputar hacer pretemporada y, lo que es peor, de disputar el Mundial de Clubes donde la gastroenteritis de Mbappé le habría regalado un buen puñado de minutos. Como el brasileño no fue a Estados Unidos perdió su silla, que se la quedó el canterano Gonzalo por méritos propios.

Cuando Endrick regresó al equipo superada su lesión el Real Madrid ya había puesto la velocidad de crucero y Mbappé estaba consolidado no sólo como el jugador franquicia del equipo sino como el mejor goleador de Europa. El francés apenas deja migajas en forma de minutos residuales en partidos resueltos y, además, suelen ser para Gonzalo, por lo que el joven brasileño aún está en blanco.

Endrick necesita jugar

Endrick ya ha sido convocado en once ocasiones por Xabi Alonso entre partidos de Liga (8) y de Champions (3) pero apenas ha jugado once minutos en el intrascendente partido ante el Valencia cuando el Real Madrid ya ganaba por 4-0. Su situación se ha vuelto insostenible y el brasileño ha asumido que lo mejor para él es buscar una salida en forma de cesión en enero. No es por el Mundial, que lo da por perdido ante el retraso que llega y la enorme nómina de delanteros entre los que puede elegir Carlo Ancelotti. Es por su propia progresión. Es por volver a sentirse futbolista.

El jugador, que ya ha dado el sí al Olympique de Lyon, tenía muy claro que no le valía cualquier destino, que quería un equipo que estuviera peleando por estar arriba y no por descender y, a ser posible, que jugara competición europea. De ahí que, de acuerdo con el Real Madrid, sus representantes mantuvieran conversaciones con tres clubes de la liga francesa: el Marsella, el Mónaco y el Lyon, cuyo proyecto fue el que más convenció al delantero brasileño.

El acuerdo entre el Olympique de Lyon, Endrick y el Real Madrid está tan avanzado que, según publicó este martes el diario brasileño O’Globo el entorno del futbolista ya estaría buscando casa en Lyon para que el futbolista no tenga que pasar por un hotel a su llegada al equipo de Paulo Fonseca, que se concretará cuando abra el mercado invernal en el próximo mes de enero.

El Olympique de Lyon ocupa actualmente la séptima plaza de la Ligue One, a cinco puntos de los puestos de Champions y a siete del líder, el PSG de Luis Enrique. El conjunto de Paulo Fonseca está echando de menos los goles de Mikautazde, traspasado al Villarreal este verano, y sólo ha marcado 18 goles en 12 partidos de la liga francesa, el equipo menos realizador de los ocho primeros clasificado. Mejor le van las cosas en la Europa League, competición en la que transita en el séptimo puesto con tres victorias y una sola derrota, la que sufrió el pasado jueves ante el Betis en La Cartuja.