El Real Madrid asume el problema: «No jugamos al fútbol»

«Tenemos que jugar al fútbol desde ya. Sólo así lograremos los objetivos.» Esta reflexión, que nace desde el seno del Real Madrid, no es nueva. Se lleva repitiendo de manera sistemática desde hace mucho tiempo. Demasiado tiempo se puede decir. La cúpula madridista es la primera que reconoce que este equipo no juega a absolutamente nada, que la falta de ideas a la hora de generar fútbol es alarmante y que su margen de reacción es muy limitado. Por eso, contra los equipos grandes suelen salir mal parados, y contra los pequeños, a poco que estén un poco atinados, sufren mucho.

El último ejemplo del síntoma que el Real Madrid tiene localizado pero para el que no ha encontrado, o no ha querido encontrar, una solución se vio en Gerona. Los hombres de Xabi Alonso se mostraron impotentes ante el conjunto catalán. Sí, tiraron de actitud, de corazón, de ganas, pero esto no siempre es suficiente.

«Nos ha faltado completar más minutos de buen fútbol: de fútbol ofensivo y de ser dominantes. En la segunda parte lo hemos hecho mucho más y eso es lo que queremos. Por qué no lo conseguimos es lo que hay que analizar para intentar poder hacerlo desde el inicio. O incluso si lo hacemos en la primera parte, darle continuidad en la segunda», reconocía Xabi Alonso tras el encuentro.

La realidad es que hay varios sectores del club blanco, empezando por el entrenador, que consideran que falta la figura de un mediocentro. Y podemos decir que empieza por Xabi Alonso, porque éste, cuando empezaba a planificar la plantilla, pidió a la entidad madridista fichar un mediocentro que aportase calidad a la medular. El elegido era Martín Zubimendi, que finalmente terminó recalando en el Arsenal.

La apuesta del club

El club dejó claro a Xabi Alonso que no se iba a hacer ningún esfuerzo por reforzar el centro del campo porque consideraban que lo que había tenía que ser suficiente. La apuesta del Real Madrid en los últimos años para renovar a la histórica y tan anhelada CMK fue fichar a futbolistas como Tchouaméni, Camavinga, Bellingham o Güler, los cuales se unían a Valverde o Ceballos. La inversión en todos ellos fue considerable, por lo que desde Valdebebas se hizo saber al donostiarra que no se iban a pagar los cerca de 70 millones de euros que terminaron pagando los londinenses por el internacional español.

El Real Madrid no le negó esto a Xabi porque sí, lo hizo porque en la planificación del club no se podía hacer una inversión por un centrocampista este verano. Ahora, meses después, desde el club se empieza a entender que con lo que hay falta calidad. Y es que, Xabi no está siendo capaz de hacer jugar al fútbol a estos centrocampistas.