Convocatoria del Real Madrid contra el Athletic: Asencio supera la gastroenteritis y viaja a Bilbao

La convocatoria del Real Madrid para el duelo que mide a los blancos contra el Athletic tiene como gran novedad el regreso de Raúl Asencio. El central no pudo estar en Gerona por culpa de una gastroenteritis, pero ya la ha superado y tras realizar parte del entrenamiento con el grupo este lunes, en la jornada del martes fue uno más y ha entrado en la lista de convocados.

Por otro lado, las bajas que tiene Xabi Alonso para este encuentro son las de Alaba, que se sigue recuperando de una lesión muscular, Dean Huijsen, que está en la misma situación que el austriaco, Dani Carvajal y Mendy, que ha sufrido una dolencia muscular. Ninguno de ellos estarán contra el Athletic en un encuentro que se antoja capital para el futuro de los madridistas en la Liga y, sobre todo, para el futuro del donostiarra.

Dudas y malas sensaciones

En el vestuario del Real Madrid se respiran «malas vibraciones» y hay «malas sensaciones». El empate contra el Girona del pasado domingo mandó al traste todo lo conseguido unos días antes contra el Olympiacos en Atenas. Los blancos volvieron a fallar y la situación es más que complicada. Por ello, el partido contra el Athletic se antoja muy importante para el futuro del proyecto de Xabi Alonso.

En la caseta madridista hay varios grupos de jugadores que tienen claro que Xabi Alonso es uno de los mayores responsables de la situación que está viviendo el equipo, pero son más los que empiezan a mirarse a ellos mismos. Hay varios sectores de futbolistas que reconocen que ellos deben mejorar mucho para sacar adelante una situación que se complica partido tras partido.

El Real Madrid sabe perfectamente que el duelo contra el Athletic es muy importante. Los blancos podrían no soportar con dificultades un nuevo pinchazo en Liga y el futuro de Xabi Alonso se vería muy cuestionado. Parece complicado que alguien se plantee cesar al entrenador tras este encuentro dentro de la cúpula madridista, aunque una derrota grosera le pondría en una situación difícil de superar.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin, Fran González.

Defensas: Militao, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos.

Delanteros: Vinicius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim, Mastantuono.