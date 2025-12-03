Así queda la clasificación de la Liga: el Real Madrid vuelve a estar a un punto del Barça

La clasificación de la Liga se vuelve a comprimir tras la victoria del Real Madrid en San Mamés. El equipo blanco dio una auténtica exhibición en casa del Athletic de Bilbao con un doblete de Kylian Mbappé y un extra de Eduardo Camavinga. Los madridista vuelven a estar a un punto del Barcelona en la tabla liguera.

Hay que recordar que los culés vencieron al Atlético de Madrid el día anterior dando un golpe sobre la mesa en la clasificación de la Liga y consolidando su posición con 37 puntos en 15 partidos. Ahora el Real Madrid les iguala las fuerzas con un triunfo igual de importante ante el Athletic de Bilbao para dar carpetazos a tres empates consecutivos en la Liga.

El equipo entrenado por Xabi Alonso ya suma 36 puntos en la competición y se pone en una posición franca para arrebatar el liderato al Barcelona al más mínimo despiste. Quizá lo más importante para el Real Madrid fue cortar una dinámica horrible en el mes de noviembre tras cosechar tres empates consecutivos ante Rayo, Elche y Girona.

La victoria ante el Athletic tuvo como nombre propio a un Kylian Mbappé que anotó un doblete y se colocó como Bota de Oro provisional con 16 goles. El francés abrió la cuenta en los primeros minutos con un tanto marca de la casa driblando a varios rivales y posteriormente en la segunda parte con un misil desde 25 metros. El francés promedia más de un gol por partido esta temporada.

El Real Madrid revive en la clasificación de la Liga tras perder una ventaja de cinco puntos que obtuvo tras ganar al Barcelona en el Clásico. Ahora este triunfo dará al equipo de Xabi Alonso la confianza necesaria para pugnar por ser campeón de invierno ante unos azulgrana que ven que el noviembre horrible no se va a repetir en el caso merengue.

