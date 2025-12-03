Exhibición de Mbappé en la goleada del Real Madrid en San Mamés

Kylian Mbappé adelantó al Real Madrid en San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao con un golazo marca de la casa en el minuto 6 de partido. Los blancos visitaron al cuadro vasco en la jornada 19, adelantada por la Liga, en un partido clave para el futuro de Xabi Alonso en el banquillo. Y empezó de maravilla con el 0-1 obra del delantero galo.

Empezó bien el partido el Real Madrid en San Mamés, dominando y haciendo mucho daño en velocidad y atacando los espacios que estaba dejando el cuadro vasco. Mbappé tuvo la primera ocasión de peligros en los primeros instantes y poco después no perdonó.

El 0-1 llegó en el minuto seis de partido y la jugada la inició Trent con un cambio de orientación increíble de campo a campo. Desde la esquina del área hacia el otro del campo. Mbappé controló de primeras y se fue directo en carrera hacia la portería rival. Se marchó de un último defensa en la frontal y disparó batiendo a Unai como si fuera fácil Un golazo marca de la casa. Muy del galo.

El Real Madrid anotó el segundo en el minuto 42 del primer tiempo con una jugada increíble que hacía muchos partidos que el equipo blanco no realizaba cerca del área. El equipo blanco la movió cerca de la portería de Unai con mucha calidad y terminó centrando con un gran pase de Trent al segundo palo. Allí apareció Mbappé para de cabeza asistir a Camavinga en el otro palo. El mediocentro francés marcó a portería vacía y el Madrid se fue al descanso con un cómodo 0-2.

El 0-3 del Real Madrid llegó en el minuto 59 y fue otra obra maestra de Kylian Mbappé. El delantero galo estaba imparable en San Mamés. Cogió la pelota fuera del área, levantó la cabeza y la puso con un misil al fondo de la red imparable para Unai Simón. Doblete y asistencia en un partido increíble del francés.