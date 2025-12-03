Mbappé amenaza a Cristiano

Kylian Mbappé amenaza el mejor año goleador de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Palabras mayores. El francés suma hasta el momento 53 goles tras el tanto que hizo el pasado domingo al Girona en Montilivi. En su mejor temporada, en el año 2013, hizo 59 dianas. Por delante, el galo tiene seis encuentros para igualar, sino superar este registro, ya que los madridistas deben jugar cuatro jornadas de Liga, una de Champions y los dieciseisavos de final de Copa del Rey. Por lo tanto, el reto es posible.

Cristiano Ronaldo marcó en aquel año 38 goles en Liga, 15 en Champions y seis en Copa del Rey. Además, el luso también marcó 10 goles con Portugal aquel año, siendo clave en la clasificación de los lusos para el Mundial de 2014 que se celebró en Brasil.

Por otro lado, Mbappé suma 52 dianas con el Real Madrid y siete con Francia. Esta temporada suma 23 goles, 14 en Liga y nueve en Champions. En ambas competiciones es el máximo goleador. De hecho, marca la mitad de los goles que ha hecho el conjunto blanco.

«Lleva solo una temporada completa aquí, en Madrid. El año pasado ya sabéis como salió. En esta llevamos tres meses y tiene un rendimiento individual muy bueno. Ya se verá a final de temporada. No solo hace goles, que es lo más importante, hace otras muchas cosas fundamentales de liderazgo, influencia y de ayudar a los compañeros. Eso es muy importante en el día a día», aseguró Xabi Alonso en la previa del encuentro.

El líder del Real Madrid

Mbappé respalda el método de trabajo de Xabi Alonso. Desde su llegada, se ha sentido el líder absoluto del Real Madrid, y eso se está traduciendo en goles y un rendimiento sobresaliente. El delantero atraviesa un estado de forma espectacular de la mano del entrenador vasco, con quien aspira a lograr grandes éxitos vestido de blanco.

Tampoco esconde nadie en el Real Madrid que este es el equipo del galo. Él es el líder de este nuevo proyecto madridista y debe demostrarlo encuentro tras encuentro. Sus compañeros juegan para Mbappé y, cuando estos no son capaces de encontrarle, debe ser él el que se haga por ser encontrado, algo que no sucedió en Anfield ni en Vallecas.

No obstante, el liderazgo de Mbappé esta temporada es mayúsculo. El francés ha cambiado mucho respecto al curso anterior. Si terminó el año futbolístico a un gran nivel, lo ha empezado siendo el jugador más determinante del Real Madrid. Kylian sabe que tiene que dar el cien por cien para ganar y su compromiso está siendo máximo.