Xabi Alonso: «¿Cambio en el banquillo? No son preguntas para mí»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Athletic y Real Madrid en San Mamés. Los blancos, tras sumar tres empates consecutivos, en los que han perdido el liderato en favor del Barcelona, están obligados a ganar para calmar las aguas. Una derrota grosera complicaría el futuro del donostiarra.

«Es un clásico de la Liga. Tienes que jugar con mucha energía y sabemos como hay que afrontarlo. Ahora entrenamos y viajamos a Bilbao», comenzó. «Hablamos de fútbol, de vestuario y de las cosas que tenemos que mejorar. De como romper esta dinámica de volver a ganar fuera de casa», añadió.

Sobre Bellingham, fue claro: «Lo veo bien, en el día a día, con ganas. Comparte la sensación de todos de no estar contento, por no ganar. Pero es parte de la exigencia, nos quiere ayudar a todos y nosotros a él».

A la hora de ser cuestionado sobre un cambio en el banquillo, dijo lo siguiente: «No son preguntas para mí. Lo mío es el partido de mañana, prepararlo. Queda mucho y está todo igualado. Queda mucho por disputar y puede dar muchas vueltas. Nos está costando, pero es la realidad».

«Yo pienso en mañana, en preparar al equipo. Queda mucho, más de un tercio, está todo igualado y queda un mundo. Esto puede dar muchas vueltas. Nos está costando ganar fuera de casa, pero podemos hacerlo mañana», aseguró.

«Estamos donde estamos tanto en la clasificación, como en todo. Con la exigencia convivimos. Centrarnos en lo que podemos cambiar, en eso pensamos», explicó sobre su situación. Además, reconoció que ha hablado con Florentino Pérez: «He vuelto a hablar con el presidente, buen tono».

Sobre a que juega su Real Madrid, comentó lo siguiente: «A fútbol, intentando hacerlo lo mejor posible. Pero ha habido partidos no tan buenos. Y eso es lo que queremos corregir». «Después del Clásico o Valencia, los que tenéis esas dudas no habríais preguntado esto. El equipo en general ha perdido un poco de calidad de juego, de energía. Pero todos volvemos a jugar juntos», añadió.

También habló del nivel de los jugadores: «Los jugadores tienen claro qué queremos hacer y cómo podemos mejorarlo. Sin organización es imposible y hay que trabajarlo, claro. El otro día mejoramos en la segunda parte y por eso tuvimos más oportunidades. Pero todo parte de tener convencimiento».

También aseguró que ha cambiado opiniones previas sobre los jugadores: «Por supuesto. Vas cambiando, actualizando cosas. Corrigiendo. La foto no es fija, va evolucionando».

Sobre Gonzalo y sus pocos minutos, comentó lo siguiente: «Su rendimiento fue espectacular, dando un gran nivel y marcando goles. No está teniendo todos los minutos que merecería. En el Mundial no estaba Mbappé y ahora sí. Es muy exigente, sabe dónde está y le esperamos».

«El camino es exigente para todos. Y mantener la energía al 100% es complicado. Pero debemos pensar en ser más regulares, en crecer. Y eso nace de cuándo tienes un buen feeling. Cuando el equipo fluye, es mejor», comentó.

Al ser preguntado sobre Araujo y su decisión de parar por salud mental, comentó lo siguiente: «Hay que respetar a los jugadores, que no son máquinas. Es su responsabilidad. Si han decidido eso y es por el bien del chico, me parece lógico».

También habló de Rodrygo y de la forma de ayudarle: «Hay que confiar en él y esperar que el fútbol cambia con una acción o un gol. Tiene la calidad. Ha jugado partidos aquí. Nadie duda de su calidad. Le esperamos y necesita el buen feeling».

Analizó la calidad de su centro del campo: «Tenemos una plantilla lo suficientemente buena para poder competir. El mes de noviembre no ha ido bien, pero confío en la calidad y en la personalidad para poder jugar bien y tener opciones para todo en abril o mayo».

Por último, habló de Mbappé, sus goles y su falta de títulos colectivos: «Lleva una temporada completa en Madrid y el año pasado ya sabéis como salió. Ayuda mucho al equipo y al final de temporada ya se verá. Los goles son lo más importante, pero hace otras cosas mucho más importantes de liderazgo y de ayudar a los compañeros, que es lo más importante en el día a día».