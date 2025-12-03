El momento más duro de Varane en el Real Madrid: «Era una depresión»

Raphael Varane aterrizó en el Real Madrid con sólo 18 años. Una edad complicada para gestionar la presión de los grandes escenarios, y que vivió el defensor francés es sus propia piel. El ex futbolista ha confesado que sufrió problemas de salud mental durante su carrera, a la que puso fin en 2024 a los 31 años, y que comenzaron durante su irrupción en la élite. «Era una depresión. Ya no disfrutaba de nada», ha reconocido Varane sobre sus primeros partidos con el Real Madrid.

El defensa central se incorporó a la disciplina merengue desde el Lens en el verano de 2011. José Mourinho le hizo debutar en septiembre de ese mismo año, pero no logró asentarse en el equipo hasta la campaña 2012-13; en la que incluso logró anotar en dos Clásicos. Varane permaneció durante una década en el Real Madrid, en la que conquistó cuatro Champions y tres Ligas , entre otros, antes de marcharse traspasado al Manchester United en 2021.

La temprana irrupción en el fútbol de élite de Raphael Varane le dificultó la gestión de su salud mental. «Después de llegar al Real Madrid tuve los primeros problemas, tenía 18 años y no había tenido una adolescencia normal. Estaba solo, entrenando todo el tiempo y apenas jugaba. Sentía que mi sueño se desvanecía. Estaba totalmente concentrado en el campo, pero después, no quería volver a casa. Era una depresión y ya no disfrutaba de nada», ha explicado el ex jugador galo. Una situación que normalizó en su momento: «Para mí, ese era el precio a pagar. Pensaba que había que pasar por eso para tener éxito».

La salud mental sigue siendo un tema tabú en muchos vestuarios, según la propia experiencia de un Raphael Varane que se ha sincerado en una conversación con Le Monde para normalizar estas situaciones en el fútbol «En el vestuario, todos se guardan las dificultades para sí mismos y no las demuestran… Mostrar tu vulnerabilidad no significa ser débil», ha explicado Varane. El ex futbolista ha remarcado la importancia de hablar públicamente de estos problemas, con el objetivo de «demostrar que pueden afectar a cualquiera».

Los motivos de la temprana retirada de Varane

Raphael Varane ha hablado de su pronta retirada, que anunció en septiembre de 2024 con sólo 31 años de edad. «Fue uno de los motivos, porque el calendario era una locura. No tuve ningún descanso que me permitiera recuperarme en el aspecto físico, ni en el psicológico», ha contestado el francés a una pregunta sobre si el exigente calendario futbolístico influyó en esta decisión.

Uno de los grandes momentos de la carrera de Varane fue la conquista del Mundial de 2018. Tras el éxito con Francia, el central ha admitido que volvió sufrir problemas de salud mental. «El período posterior fue muy difícil. Alcanzas tu sueño, estás en la cima del fútbol mundial y luego viene el bajón. Paradójicamente, Varane aprovechó la pandemia, donde se dispararon los problemas de esta índole, para reponerse. «Me ayudó a salir de ese estado depresivo. Pude procesar todas esas emociones y reiniciarme», ha confesado el ex futbolista. Varane también disputó la cita mundialista de Qatar 2022, pero en esta ocasión, el calendario no le permitió gestionar la derrota: «Nueve días después estaba jugando con el Manchester United», ha recordado.