Un Clásico por Schlotterbeck

El Real Madrid sigue sondeando el mercado en busca de un refuerzo para la posición de central. Desde Alemania, vinculan el nombre de Nico Schlotterbeck al conjunto blanco. El defensor del Borussia Dortmund es uno de los ‘caramelos’ que el mercado de fichajes reserva a los grandes clubes de Europa. El jugador de 26 años acaba contrato en 2027 y no termina de cerrar su renovación. Pese a contar con una tentadora oferta de su club, que elevaría su salario de 2,5 a 8 millones de euros por año, el defensor está valorando distintas opciones.

Entre ellas aparecen los dos grandes equipos de la Liga. Real Madrid y FC Barcelona han mostrado interés en poder hacerse con los servicios del central zurdo. Otro de los candidatos para el fichaje de Schlotterbeck es el Bayern de Múnich, que intentaría repetir un camino que ha llevado a jugadores como Lewandowski, Götze, Hummels o Guerreiro a cambiar la elástica amarilla por la de los bávaros. Desde el Borussia Dortmund preferirían no reforzar a su principal competidor en la Bundesliga, que va camino de revalidar el título.

El año y medio que resta en el contrato de Schlotterbeck reduciría su precio en caso de que el Dortmund decidiera poner al jugador en el mercado. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el central está valorado en 40 millones de euros. En el ‘Clásico’ que se libraría por su fichaje, el Barcelona cuenta con un as en la manga. Hansi Flick fue el entrenador que hizo debutar a Schlotterbeck en la selección alemana y podría jugar esta carta para adelantarse en su fichaje.

El medio alemán Bild ha hablado del interés de Real Madrid y Barça en fichar al central del Borussia Dortmund. El conjunto blanco le pudo ver de cerca en la final de Champions de 2024, en la que Schlotterbeck fue titular en el triunfo madridista por 2-0. El defensor se ha recuperado de una lesión de menisco que le hizo perderse los meses finales de la pasada temporada y el inicio del actual curso. Desde su regreso a los terrenos de juego, apenas ha salido del once tanto en su club como en la selección alemana.

Schlotterbeck, refuerzo de lujo

El posible fichaje de Nico Schlotterbeck reforzaría la posición de central ante las bajas que prevén Real Madrid y FC Barcelona el próximo verano. El conjunto blanco cuenta con tres centrales con contrato de cara a la siguiente temporada: Militao, Huijsen y Asencio. Desde Valdebebas se plantean la renovación de Rüdiger, pero esperarán a ver su evolución física en los próximos meses. En caso de que la nómina de centrales ascendiera a cuatro nombres -además de una posible promoción de Joan Martínez- la llegada de Schlotterbeck se complicaría.

La defensa es la principal línea a reforzar de un FC Barcelona que está naufragando en esta faceta en la segunda temporada de Hansi Flick. La salida de Íñigo Martínez, al que no se le encontró un sustituto, ha dejado huérfana a la zaga blaugrana. Araújo no pasa por su mejor momento, mientras que Eric García y Andreas Christensen terminan contrato el próximo verano. En este contexto, Pau Cubarsí es el único central fiable con el que cuenta el Barça para la siguiente campaña en estos momentos.